Tandis que le mois de juillet débute tranquillement pour les plateformes de SVOD, qui n’hésitent pas à enrichir leur catalogue de nouveaux programmes pour l’occasion, Netflix, comme à son habitude, gâte sa communauté avec de belles annonces et sorties. Car entre l’arrivée d’Enola Holmes 3 et de l’excellent Interstellar la semaine dernière, ou encore le retour imminent de la série culte La Petite Maison dans la prairie, les abonnés au service ont déjà de quoi faire. Et les fans d’anime ne sont pas en reste non plus avec cette grosse annonce tombée au cours du week-end.

Car oui, comme annoncé par Netflix il y a de cela plusieurs mois, JoJo’s Bizarre Adventure n’a pas encore dit son dernier mot, et fera même prochainement son grand retour sur la plateforme. Un retour qui, jusqu’à présent, ne disposait alors d’aucune fenêtre de sortie, en dehors d’un très vague « bientôt ». Et il s’avère que cela arrivera effectivement très vite, puisque comme confirmé par la compagnie ce week-end, l’adaptation du manga d’Hirohiko Araki reprendra officiellement du service dans Steel Ball Run dès le 25 septembre 2026.

Il sera alors plus précisément question de la diffusion de onze nouveaux épisodes, qui s’inscriront dans le 2ème et 3ème STAGE de Jojo’s Bizarre Adventure ; à raison d'un nouvel épisode chaque semaine tous les vendredis. Bien sûr, Netflix a également profité de cette belle annonce pour dévoiler un premier aperçu de ce qui attend les fans, qui sont déjà nombreux à partager leur impatience. « Enfin, la suite arrive ! […] Steel Ball Run va être dingue », se réjouit par exemple l’un d’eux sur X, tandis qu’un autre s’étonne que « ce trailer monumental et déjà iconique ne stat pas ».

Les réactions des fans sont contrastées

Pour d’autres, l’annonce d’un si faible nombre d’épisodes couplée à une diffusion hebdomadaire est toutefois accueillie avec un peu plus de froideur. « Mais pourquoi vous ne sortez pas tout d’un coup ??? », regrette par exemple un fan de Jojo’s Bizarre Adventure. « Seulement 11 épisodes ? Donc faudra encore attendre la suite après la diffusion, vous faites chier Netflix », déclare un autre, un peu agacé. Car il est vrai que l’attente aura été longue entre la diffusion de Stone Ocean, survenue en 2021, et celle de Steel Ball Run, à venir dans un peu plus de deux mois.

« Étaler la diffusion de 10 pauvres épisodes sur 1 an de la pire des manières et faire les beaux avec un ‘Jojo Friday is back’, vous n’avez aucune honte c’est remarquable ! », s’offusque enfin un dernier. « On se revoit en 2036 pour la fin de la partie, si toutefois elle sort un jour ». Bref, autant dire que la méthode de diffusion suscite des réactions contrastées, même si tous les fans seront d’accord pour le dire : le retour de Jojo’s Bizarre Adventure sur Netflix reste tout de même une très bonne nouvelle. Rendez-vous le 25 septembre pour le coup d’envoi de Steel Ball Run.

Source : Netflix