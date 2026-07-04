Netflix ajoute aujourd'hui du très beau monde à son catalogue avec une saga culte du cinéma, qui avait mis un sacré coup de pied aux spectateurs en son temps.

Après avoir ouvert le mois de juillet 2026 avec Enola Holmes 3, toujours avec Millie Bobby Brown (Stranger Things) dans le rôle principal, suivi par les mythiques Interstellar et Seven le lendemain, ou encore la saga Fast & Furious le surlendemain, Netflix poursuit sa lancée des sorties films fortes avec une autre saga de deux longs-métrages qui ont marqué leur temps à coups de lance, bouclier et pied.

Netflix fait son métier en AHOUtant deux nouveaux films qui frappent fort

Désireux de démarrer le mois de juillet 2026 en beauté, Netflix continue donc d'alimenter son offre de films avec du joli monde. Pour ce quatrième jour du mois, cela passe donc par une série de deux longs-métrages nous faisant remonter bien des siècles dans notre histoire, pour nous plonger dans la vision de la Grèce Antique par un certain Zack Snyder (Watchmen, Sucker Punch, Man of Steel, Justice League).

Netflix accueille en effet dès aujourd'hui rien de moins que 300 et sa « pré-suite », La Naissance d'un Empire. C'est surtout le premier film, sorti en 2006, donc il y a déjà 20 ans, qui a grandement marqué les esprits, puisqu'il retrace la légendaire bataille des Thermopyles opposant les 300 guerriers spartiates de Leonidas, incarné avec panache par Gerard Butler (Greenland), face aux invasions perses dirigées par Xerxès. Mise en scène spectaculaire, photographie percutante et un coup de pied iconique ont fait de ce film un classique de son genre.

Le second film, la Naissance d'un Empire, sorti quant à lui en 2014, soit huit ans plus tard, disponible simultanément dès aujourd'hui sur Netflix, a moins marqué les esprits, bien que ne manquant pas d'ambition, car visant à retracer le souffle épique du premier, mais cette fois en mer, et avec les athéniens au premier plan, ainsi que Sullivan Stapleton (Blindspot) en qualité de Thémistocle et Eva Green (Casino Royale) dans le rôle d'Artemisia.

Source : Netflix