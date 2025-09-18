Netflix démarre fort cette rentrée avec une série très attendue par les spectateurs. Un poids lourd qui devrait marquer le mois de septembre 2025 et offrir un lancement en beauté.

Netflix ne ralentit pas la cadence. Ce 18 septembre 2025, la plateforme met en ligne Black Rabbit, une série dramatique qui réunit deux immenses acteurs : Jason Bateman et Jude Law. Du très lourd en perspective pour les fans de série. Une belle semaine si on compte aussi les sorties de HBO Max ou encore Apple TV+.

Netflix frappe fort aujourd'hui

C’est la première fois que les deux comédiens partagent l’écran dans une série. Jason Bateman, récompensé pour son rôle marquant dans Ozark, s’est imposé comme une figure incontournable du streaming. De son côté, Jude Law, habitué aux grandes productions hollywoodiennes, s’offre une incursion remarquée dans l’univers Netflix. Leur face-à-face suffit déjà à éveiller la curiosité.

Netflix a volontairement gardé le secret sur le scénario de Black Rabbit. Tout juste sait-on que la série promet une ambiance sombre, tendue et psychologique. Les personnages devraient être complexes, et la relation entre Bateman et Law semble au cœur de l’intrigue. Un choix qui laisse espérer un drame puissant, porté par deux acteurs au sommet de leur art.

La plateforme mise gros sur Black Rabbit

Avec cette sortie, la plateforme Netflix continue de miser sur des productions prestigieuses. Après avoir attiré des stars comme Julia Roberts, Benedict Cumberbatch ou encore Charlize Theron, Netflix frappe encore fort en réunissant Bateman et Law. L’objectif est clair : rivaliser avec HBO et Apple TV+ sur le terrain des grandes séries dramatiques.

Black Rabbit est disponible dès maintenant dans le monde entier. Comme souvent, Netflix propose l’intégralité des épisodes en une seule fois. De quoi séduire les adeptes du binge-watching, qui pourront enchaîner la série d’un trait. Les discussions devraient rapidement s’enflammer sur les réseaux sociaux, renforçant encore la visibilité du show.

Avec Black Rabbit, Netflix signe l’un de ses lancements majeurs de la rentrée 2025. La plateforme multiplie les nouveautés et joue la carte des grands noms pour maintenir son avance face à une concurrence féroce. Reste à voir si la série confirmera toutes les attentes, mais une chose est sûre : le public a déjà les yeux rivés sur ce nouveau drame.

