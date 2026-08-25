Le service de streaming Netflix annonce une bonne nouvelle pour la série Black Mirror. Ça avance pour la saison 8, la suite entre officiellement en production.

La série phénomène Netflix Black Mirror va faire son retour. Après avoir annoncé un renouvellement en début d'année pour une saison 8, la production démarre. Ça s'active donc maintenant en coulisses pour monter la suite de cette anthologie dystopique. Passons ensemble en revue les premiers détails.

Un nouveau tournage vient de commencer pour Netflix

Le showrunner Charlie Brooker et son équipe ont allumé les caméras pas plus tard qu'hier pour la saison 8 de Black Mirror. Avec son regard acerbe sur les dérives sociétales dues aux nouvelles technologies, la série dystopique brittanique s'est fait une belle réputation depuis son lancement en 2011, et plus encore depuis son rachat par Netflix en 2016.

Plusieurs fois récompensées à ses débuts et nommée par moins de trois fois aux dernier Golden Globes pour la saison 7, la nouvelle vague d'épisodes de Black Mirror sera évidemment très attendues sur Netflix. Et justement, la plateforme de SVOD a une bonne nouvelle : le tournage de la saison 8 a commencé. La production sera certainement suivie de près vu l'attente.

Tous les détails sur la saison 8 de Black Mirror

Pour l'heure, la suite de la série phénomène de Netflix reste voilée de mystère. Mais son showrunner nous teasait déjà à l'annonce du renouvellement, parlant, il l'espère, d'une saison 8 qui soit « plus Black Mirror que jamais ». On pourrait donc avoir doit à des scénarios toujours plus poussés où les nouvelles technologies deviennent notre pire cauchemar.

Nous ignorons encore qui sera au casting de la saison 8 de Black Mirror, ni quels en seront les thèmes. Toutefois, nous avons quelques détails sur les personnes qui œuvrent en coulisses chez Netflix et le lieu de tournage :

Charlie Brooker revient comme showrunner, producteur exécutif et scénariste

Bisha K. Ali (Miss Marvel) est également scénariste

Annabel Jones, Jessica Rhoades, Louise Sutton et Mark Kinsella sont les autres producteurs exécutifs

La saison 8 de Black Mirror est tournée au Royaume-Uni, avec des prises de vue dans le village côtier de Hope Cove

Avec une production démarrée fin août 2026, on espère une sortie courant 2027 même si rien n'a été confirmé