Pour tous les services d’abonnement, c’est la même chose. Si l’on se réjouit toujours de pouvoir découvrir de nouveaux programmes tous les mois, voire chaque semaine dans le cas des plateformes de SVOD, il faut aussi accepter la malheureuse réalité que certains d’entre eux sont voués à disparaître du catalogue pour laisser place à de nouvelles arrivées. À ce titre, les abonnés à Netflix feraient ainsi mieux de se jeter sur « Arrête-moi si tu peux » avant qu’il ne soit trop tard, le film vivant actuellement ses dernières heures sur la plateforme.

« Arrête-moi si tu peux » s’apprête à quitter Netflix

Réalisé par Steven Spielberg en 2002, ce film américano-canadien met en scène Leonardo DiCaprio dans la peau de Frank Abagnale Jr., un ancien faussaire ayant raconté son histoire personnelle dans une autobiographie baptisée « Catch Me If You Can ». Pendant plus de deux heures, le film disponible sur Netflix relate ainsi la façon dont ce dernier s’est livré à un véritable jeu du chat et de la souris avec Carl Hanratty, agent du FBI incarné par Tom Hanks, dans un récit mêlant brillamment tension, action mais aussi humour.

Salué par la critique pour son écriture comme sa réalisation, « Arrête-moi si tu peux » s’est rapidement imposé comme l’un des films les plus marquants du début des années 2000 ; en plus de devenir un immanquable de la brillante carrière de Steven Spielberg. Sans oublier, bien sûr, la performance livrée par Leonardo DiCaprio et Tom Hanks, qui ont largement contribué à propulser le film. Et ses nombreuses nominations à de prestigieuses cérémonies telles que les Golden Globes, les BAFTAs ou encore les Oscars peuvent d’ailleurs en témoigner.

Vous comprendrez ainsi pourquoi il s’agit d’un classique à voir absolument au moins une fois, même si le temps est désormais compté pour les abonnés de Netflix. Car après avoir fait son grand retour dans le catalogue de la plateforme en décembre 2025, « Arrête-moi si tu peux » se retrouve d’ores et déjà sur le départ, la compagnie ayant annoncé son retrait pour le 3 juin 2026. Si jamais vous ne saviez pas quoi faire de votre soirée en attendant le State of Play de 23h, nous ne saurions ainsi que trop vous recommander de vous organiser une petite séance cinéma.

Source : Netflix