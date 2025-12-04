Netflix démarre le 4 décembre avec une sélection qui devrait parler aussi bien aux nostalgiques qu’aux amateurs de nouveautés. Du très lourd dont un gros classique du cinéma.

La plateforme Netflix continue d’enchaîner les ajouts en cette fin d’année, et la journée du 4 décembre s’annonce particulièrement riche. Entre un film culte qui revient rappeler à quel point Steven Spielberg maîtrisait l’art du divertissement et une nouvelle série originale prête à attirer les fans de récits sombres, il y a de quoi remplir sa liste de visionnage. Parfait en complément de Prime Video.

Un énorme classique du cinéma sur Netflix est disponible

Impossible de passer à côté sur Netflix de Arrête-moi si tu peux, l’un des films les plus iconiques des années 2000. Basé sur l’histoire vraie du faussaire Frank Abagnale Jr., le long-métrage mêle humour, tension et charme grâce à un duo irrésistible : Leonardo DiCaprio dans le rôle du prodige insaisissable, et Tom Hanks en agent du FBI déterminé à le coincer. Ce jeu du chat et de la souris, rythmé par une mise en scène élégante, reste encore aujourd’hui une référence du film de poursuite.

Avec son ton léger mais jamais creux, Spielberg raconte surtout la fuite en avant d’un jeune homme prêt à tout pour échapper à ses blessures personnelles. Le film brille par son rythme, ses dialogues et une reconstitution des années 60 qui donne un cachet unique à l’ensemble. Bref, un classique à revoir, ou à découvrir, maintenant qu’il rejoint le catalogue Netflix.

The Abandons, une nouvelle série sombre dans l’Ouest américain

Côté séries, Netflix ajoute The Abandons, une création originale qui revisite le western avec une touche plus brutale et psychologique. L’histoire suit une communauté de familles marginalisées tentant de survivre dans un territoire où les puissants imposent leur loi. Rapidement, la série plonge dans une spirale de violence, de vengeance et de résistance, dessinant un portrait assez dur mais captivant de la frontière américaine.

The Abandons mise autant sur son ambiance que sur ses personnages, chacun porté par ses propres failles et ambitions. La série adopte un rythme tendu, ponctué de moments plus intimes qui donnent du relief à ce récit de survie collective. Avec sa direction artistique soignée et son ton résolument sombre, elle devrait séduire les amateurs de dramas historiques musclés.

