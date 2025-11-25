Alors que Netflix s'apprête à dire au revoir à Stranger Things, dont la dernière saison débutera dans quelques jours, le géant de la SVOD vient de mettre à mort d'autres programmes qui, eux, n'auront jamais le droit à une suite. Trois séries viennent d'être jetées aux oubliettes. Il faut dire que le catalogue de la plateforme est vaste, peut-être parfois un peu trop généreux d'ailleurs, si bien qu'il est devenu un véritable incubateur à bonnes et mauvaises idées. Il ne faut donc pas s'étonner si, de temps en temps, quelques programmes passent à la trappe. Que ce soit une décision de Netflix, des producteurs ou autres, les films et séries vont et viennent. Cette fois, ce serait bien Netflix qui aurait décidé de ne pas renouveler ces trois séries.

Netflix met un terme à trois séries dès la première saison

La première n'est autre que Twilight of the Gods, série d'animation signée Zack Snyder qui nous plongeait en pleine mythologie nordique, au temps des dieux et des guerriers de légende. La première saison (et dernière du coup) a divisé d'entrée de jeu, c'est un peu devenu une habitude avec Zack Snyder qui nous a encore servi une œuvre graphique, avec toujours ce qu'il faut en scènes de sexe et de violence, saupoudrées de beaucoup (trop) de ralentis. Mais le fait est que la série avait tout de même sa base de fans solide. Bien notées par les spectateurs et très appréciée par certains, beaucoup attendaient déjà une nouvelle saison. Malheureusement, si ça se fait, ce sera sans Netflix.

Seconde série à avoir été annulée par Netflix : Good Times, le reboot version animation d'une série bel et bien live action des années 70. On y suivait la vie d'une famille afro-américaine vivant dans un quartier pauvre de Chicago. Le reboot semblait pourtant plaire aux fans. Mais visiblement pas suffisamment pour Netflix qui a décidé d'y mettre un terme dès la saison 1. Enfin, la dernière série, d'animation encore une fois, n'est autre que Exploding Kittens, adaptation explosive et amusante du célèbre jeu éponyme. Il faut croire là encore que la première saison n'a pas percé. En tout cas pas suffisamment aux yeux de Netflix qui a tout annulé. Aucun plan de sauvetage n'est visiblement prévu pour ces trois séries qui signent certainement ici leur arrêt définitif.

Toutes les séries annulées par Netflix :

Twilight of the Gods

Exploding Kittens

Good Times

source : Netflix