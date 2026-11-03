Chez Netflix, on aime visiblement toujours garder un coup d’avance. C’est pourquoi alors même que le mois de novembre vient tout juste de débuter, l’heure est déjà venue pour la plateforme de SVOD de nous donner un premier aperçu de ce qui nous attendra le mois prochain. Car les prochaines semaines nous réservent peut-être de très belles sorties, mais une chose est sûre : avec QUIZTOPIA, nouvelle série japonaise à mi-chemin entre Squid Game, Black Mirror et Alice in Borderlands, Netflix pourrait déjà tenir son programme événement de la fin d’année.

Netflix dévoile QUIZTOPIA, sa série événement de la fin d’année

Produite par THE SEVEN, la société à qui l’on doit justement Alice in Borderlands, cette nouvelle série signée Teruyuki Yoshida (The 13 Lords of the Shogun) se déroulera dans un Japon alternatif où Quiztopia, un jeu télévisé national, est devenu l’autorité suprême du pays. Conformément à la loi, tout candidat qui y participe est susceptible de voir n’importe lequel de ses vœux être exaucé… à condition toutefois de survivre aux épreuves. Mais tout commence à basculer lorsque KK, l’animateur charismatique de l’émission, devient la cible d’un groupe de rebelles.

« Où placez-vous la limite ? Est-ce le Japon que vous acceptez, ou que vous rejetez ? », interroge alors le slogan officiel de la série Netflix, soit dit en passant adaptée du manga Kokuminin Kuizu de Reiichi Sugimoto paru en 1993. Et pour porter ce récit dystopique à l’écran :

Takayuki Yamada dans le rôle de KK

Riko Ishida dans le rôle de Mari

Kana Kurashina dans le rôle d’Ayako

Koji Seto dans le rôle de Seiji Nanbara

Masahiro Takashimo dans le rôle du commandant Murakoshi

Eiko Koike dans le rôle de Shoko Kamijo

Renji Ishibashi dans le rôle de Takeshi Gokumazawa

Des noms relativement peu connus en dehors du Japon, forcément, mais qui pourraient bien devenir de nouvelles figures internationales grâce à QUIZTOPIA, qui a déjà tout ce qu’il faut pour devenir le nouveau Squid Game de la plateforme.

Quand sortira la série sur la plateforme ?

Mais pour s’en assurer, il faudra cependant attendre le 17 décembre 2026, date à laquelle les huit épisodes qui composent cette première saison seront diffusés. Et une chose est sûre : en s’inscrivant dans la continuité des fameuses séries « death games » à la Squid Game et Alice in Borderlands, mais aussi des séries dystopiques à la Black Mirror, QUIZTOPIA a déjà tapé dans l’œil de nombreux abonnés à la plateforme. « Ça a l’air fou. J’en suis », écrit par exemple l’un d’eux sous le tweet de Netflix. « J’ai vraiment hâte de découvrir cette série », clame un autre.

Source : Netflix