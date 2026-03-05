Tandis que ce mois de mars 2026 marquera la sortie de grosses séries sur Netflix comme la très attendue saison 2 de One Piece ou encore STEEL BALL RUN, le nouvel arc anime de JoJo's Bizarre Adventure, la plateforme au N rouge se doit d'avoir d'autres cartouches pour la suite. C'est ainsi qu'entre en scène la bande-annonce d'une mini-série thriller britannique proposant à la fois un synopsis intrigant et un casting de très solide facture.

Une nouvelle série « culte » à surveiller prochainement sur Netflix

La nouvelle série Netflix qui nous intéresse ici s'intitule Unchosen, créée et écrite par Julie Gearey (Journal intime d'une call gir/Coronation Street), cette mini-série thriller britannique de six épisodes propose une histoire et une ambiance qui rappellent à s'y méprendre le très marquant Midsommar d'Ari Aster. Cette production conjointe entre la plateforme au N rouge et Double Dutch Productions se déroule en effet au sein d'une secte religieuse d'apparence très unie.

Mais cette apparente tranquillité va connaître d'importants rebondissements, comme le décrit le synopsis partagé par Netflix en même temps que la bande-annonce ci-dessous : « Rosie vit avec son mari Adam et sa fille au sein d'une secte chrétienne recluse. L'arrivée inattendue de Sam, un prisonnier évadé, lui révèle la réalité et les contraintes de son monde ; peut-être cette communauté religieuse cachée ne lui veut-elle pas que du bien. Alors que son mariage commence à se fissurer, Sam apparaît comme son sauveur. Mais avec son sombre passé criminel, où réside le plus grand danger : dans la secte ou en Sam lui-même ? ».

Pour donner vie à cette histoire intrigante à venir prochainement sur Netflix, mais pour l'heure sans date de sortie précise, on peut par ailleurs compter sur un casting particulièrement qualitatif, dont Molly Windsor (Traces, Cheat) dans le rôle central de Rosie, mais aussi Fra Fee (Lost Boys and Fairies) dans la peau de Sam, ou encore Asa Butterfield (Sex Education) pour incarner le mari de Rosie, ainsi que d'autres acteurs reconnus comme Siobhan Finneran ou Christopher Eccleston (Doctor Who).

Source : Netflix