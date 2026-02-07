En 2019, un film français a cartonné sur Netflix en devenant le plus gros succès français de l'année. Loin d'un Balle Perdue ou d'une série comme Furies, et encore plus loin que Sous la Seine, ce film nous racontait la vie difficile de trois frères : un universitaire qui s'en est bien sorti, un adolescent encore très influençable et un dernier qui a malheureusement mal tourné. Ce film, c'est Banlieusards, et un nouveau volet vient d'être annoncé.

Une suite d'un gros succès français arrive sur Netflix

Après un premier volet très réussi qui a cartonné sur Netflix, les réalisateurs Kery James et Leïla Sy ont remis le couvert quatre ans plus tard avec Banlieusards 2. Une suite qui a elle aussi rencontré un franc succès malgré des critiques, de la presse et des spectateurs, un peu plus mitigées. On y retrouvait les frères Traoré tentant tant bien que mal de se faire une place et de se sortir de leur quotidien catastrophique. Le succès appelant presque systématiquement une suite, Netflix vient d'annoncer l'arrivée prochaine de Banlieusards 3, toujours avec la même équipe.

Leïla Sy dirigera son co-réalisateur Kery James, qui joue également Demba dans le film, l'un des rôles principaux. On retrouvera également Jammeh Diangana (Soulaymaan) et Bakary Diombera (Noumouké). Le film fait un bond en avant alors que Noumouké, qui perce enfin dans la musique, se fait rattraper par son passé. Demba, de son côté, tente de passer à autre chose lui aussi, mais ses décisions auront de lourdes conséquences. Quant à Soulaymaan, ce dernier continue sa carrière d'avocat et aspire à de plus grandes ambitions qui seront remises en question à cause de son passé. Banlieusards 3 semble donc être dans la droite lignée des précédents et devrait naturellement rencontrer un certain succès sur Netflix. Le film est attendu pour le 4 mars 2026 sur la plateforme.

