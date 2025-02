En 2022, Netflix faisait l'acquisition des droits pour un roman de drame historique de Taylos Jenkins Reid, intitulé « Les Sept Maris d'Evelyn Hugo ». Comme son nom l'indique, il retrace l'histoire d'une ancienne star d'Hollywood du nom d'Evelyn Hugo, alors qu'elle donnait à 79 ans une ultime interview. Le roman sorti en 2017 avait été couvert de récompenses. La plateforme au N rouge prévoyait donc avec ses droits d'en faire un film, mais le projet peinait à avancer. Il vient toutefois de trouver une talentueuse réalisatrice après le départ de la précédente, et le film en devenir y a peut-être gagné au change.

Gros pas en avant pour une nouvelle adaptation chez Netflix

Compte tenu de l'aura du livre original et des terribles secrets qu'il dépeint dans les coulisses de l'Hollywood du 20ème siècle, son adaptation en film par Netflix était surveillée au tournant. Certains ont cependant vite déchanté au début, car il devait initialement être réalisé par Leslye Headland. Cela peut rappeler un souvenir douloureux, puisqu'elle occupait ce poste pour la très controversée série Star Wars The Acolyte, qui n'aura même pas droit à une seconde saison tant la réception à son endroit était glaciale.

De l'eau a cependant coulé sous les ponts depuis, puisque Deadline nous apprend qu'Headland a finalement quitté le navire. Netflix aurait trouvé une remplaçante de marque au poste de directrice de cette adaptation des Sept Maris d'Evelyn Hugo, en la personne de Maggie Betts. On la connaît surtout pour avoir dirigé l'excellent film The Burial mettant en scène Jamie Foxx et Tommy Lee Jones.

Une nouvelle qui semble trouver un écho assez approbateur de la part des fans, s'estimant très curieux de voir ce que ce partenariat entre Netflix et Maggie Betts pourrait donner. D'autres regrettent cependant que l'adaptation du roman soit faite sous la forme d'un film, et non d'une série. Puisque le roman est découpé en sept chapitres en fonction des différents maris d'Evelyn Hugo, un tel format semblait bien adapté. Quoi qu'il en soit, il faudra faire preuve de patience pour voir le résultat sur Netflix, le projet étant encore très loin d'être prêt à sortir.

