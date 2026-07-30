Après le succès retentissant de One Piece Card Game, véritable phénomène mondial, Bandai entend reconduire ce même succès avec l’une des autres licences phares de l'univers des mangas. L’éditeur japonais a en effet officiellement révélé Naruto Card Game, un tout nouveau jeu de cartes à collectionner inspiré de l'œuvre de Masashi Kishimoto. Attendu pour l’été 2027, le jeu a fait les présentations au travers d’une première bande-annonce à la Gen Con 2026, montrant au passage le design des cartes Naruto.

Bandai dévoile son JCC Naruto

Comme son grand frère consacré aux Chapeaux de Paille, le jeu de cartes Naruto s’articulera autour d’un Leader. Chaque joueur devra ainsi construire un deck composé de 51 cartes, auxquelles s’ajouteront 5 cartes Chakra et une carte Invocation. Sans surprise, le but du jeu sera de réduire les points de vie du Leader adverse à zéro, en exploitant au mieux les techniques ninja et les capacités des personnages. Au total, Naruto Card Game, proposera 5 catégories de cartes :

Leader : le cœur du deck d'un joueur. Les cartes et les stratégies sont déterminées par la couleur de son Leader, la partie étant remportée lorsque les Points de Vie du Leader adverse tombent à zéro.

: le cœur du deck d'un joueur. Les cartes et les stratégies sont déterminées par la couleur de son Leader, la partie étant remportée lorsque les Points de Vie du Leader adverse tombent à zéro. Personnage : la ligne de front d'un joueur. Les cartes Personnage s’occupent des attaques, et certaines peuvent déchaîner des Jutsu, comme des Ninjutsu, en payant un coût en Chakra.

: la ligne de front d'un joueur. Les cartes Personnage s’occupent des attaques, et certaines peuvent déchaîner des Jutsu, comme des Ninjutsu, en payant un coût en Chakra. Personnage EX : après avoir rempli certaines conditions au cours de la partie, ces personnages puissants et décisifs peuvent faire basculer la partie en faveur d'un joueur.

: après avoir rempli certaines conditions au cours de la partie, ces personnages puissants et décisifs peuvent faire basculer la partie en faveur d'un joueur. Chakra : la réserve de ressources d'un joueur, dépensée pour activer des Jutsu et d'autres effets de Soutien au moment voulu.

: la réserve de ressources d'un joueur, dépensée pour activer des Jutsu et d'autres effets de Soutien au moment voulu. Invocation : carte nécessaire pour amener les cartes Personnage au combat.

A quoi ressembleront les cartes ?





Plus que dévoiler les mécaniques du jeu de cartes Naruto, Bandai a surtout profité de l’événement pour en dévoiler les premières illustrations. Fidèle à la tradition des JCC, il mélangera donc des dessins originaux conçus spécialement pour l’occasion et des visuels tirés du manga ou de l’anime. Les premières cartes ont notamment mis en avant Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, Sakura Haruno, Jiraya ou encore Itachi Uchiha, au travers d’illustrations inspirées de plusieurs périodes de la saga, allant de Naruto à Boruto.

Où et quand découvrir le JCC Naruto en avant-première en France ?

Ce premier aperçu n’est cependant qu’un avant-goût. Bandai prévoit en effet toute une tournée mondiale pour permettre aux fans de découvrir le JCC Naruto au travers de démonstrations jouables. En France, le rendez-vous est donné à la Paris Games Week, qui se tiendra cette année du 22 au 25 octobre 2026. Il y a donc des chances que le jeu soit directement traduit en français à sa sortie, contrairement au JCC One Piece où il avait fallu attendre un moment. Voici le programme officiellement annoncé :

Gen Con 2026 (États-Unis) : du 30 juillet au 2 août 2026

: du 30 juillet au 2 août 2026 BANDAI CARD GAMES Fest 26-27 (11 villes dans le monde, France excluse) : à partir d'octobre 2026

(11 villes dans le monde, France excluse) : à partir d'octobre 2026 New York Comic Con 2026 (États-Unis) : du 8 au 11 octobre 2026

: du 8 au 11 octobre 2026 PAX Aus 2026 (Australie) : du 9 au 11 octobre 2026

: du 9 au 11 octobre 2026 Spiel Essen 2026 (Allemagne) : du 22 au 25 octobre 2026

du 22 au 25 octobre 2026 Paris Games Week 2026 (France) : du 22 au 25 octobre 2026

: du 22 au 25 octobre 2026 Lucca Comics & Games 2026 (Italie) : du 28 octobre au 1er novembre 2026

Source : Bandai