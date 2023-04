Si vous êtes fan de Naruto, qui s'est récemment invité au BAC, nous sommes certains que vous avez déjà eu le débat du meilleur personnage de l'anime (ou du manga) avec vos amis. Un "débat" qui ne devrait d'ailleurs pas en être un, car tout cela est bien subjectif. Peu importe, chacun y va de ses arguments non seulement pour expliquer pourquoi son personnage est le meilleur, mais aussi pour démonter celui des autres. En tout cas, lors de ses discussions animées, ce sont souvent les mêmes protagonistes qui ressortent. Mais jusqu'à maintenant, il n'y avait pas vraiment de source officielle qui permettait de déterminer quel était le personnage préféré des fans de Naruto. Le dernier sondage mondial du magazine Jump datait quand même d'il y a 11 ans. Son éditeur Shūeisha a donc décidé, il y a quelques semaines, de lancer un nouveau sondage international. Les fans avaient jusqu'au 31 janvier pour voter. Voici les résultats...

Sur sa chaîne Youtube, Jump révèle les résultats du sondage mondial de popularité de Naruto nommé "NarutoP99". En première position, pas de Kakashi, d'Itachi ou de Sasuke. Sur près de 4,6 millions de votes, Minato Namikaze se place en tête avec 792 257 voix en sa faveur. Il devance largement Itachi Uchiwa et ses 505 014 votes. Vous serez peut-être étonné de voir quel personnage ferme le podium. Il s'agit de Sakura Haruno, que 489 619 personnes ont désigné comme leur protagoniste favori dans l'œuvre de Masashi Kishimoto. Naruto se retrouve assez loin des trois premières places, en sixième position. Sasuke se trouve deux rangs derrière lui. Il est suivi par un autre Uchiwa, à savoir Madara. Hinata parvient à se hisser à la dixième place.

Grâce à sa première place, Minato aura droit à un manga inédit écrit et dessiné par Masashi Kishimoto ! Le créateur de Naruto réagit aux résultats du sondage mondial dans des propos rapportés par Crunchyroll.

"Merci beaucoup pour le grand nombre de votes que vous avez envoyés ! C'était très amusant de voir les différents résultats selon les régions du monde. J'ai été surpris de voir que Minato était le plus populaire dans toutes les zones et je ne m'attendais pas à une telle popularité mondiale pour Sakura. En tant qu'auteur, j'ai été ravi. Pour tout vous dire, je soutenais Kurama [...]. En ce moment, je travaille sur le manga court de Minato, qui a obtenu la première place. Comme je voulais être à la hauteur de votre formidable réaction, il y aura plus de pages que prévu. Découvrez bientôt l'histoire secrète derrière le jutsu de Minato. Encore une fois, merci pour votre forte participation !"