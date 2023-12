L'annonce tant attendue pour l'anime My Hero Academia est enfin tombée, et on sait enfin avec précision quand est-ce qu'on pourra voir la suite. Encore un peu de patience.

My Hero Academia a définitivement marqué la scène de l'animation japonaise. C'est l'un des animes les plus populaires de ces dernières années, et sa saison 6 s'est bouclée en mars 2023. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre la suite, et on a officiellement une date de sortie à se mettre sous la dent. Il va falloir se montrer patient, mais le jeu en vaudra la chandelle.

My Hero Academia Saison 7, c'est pour quand ?

Il y a un peu moins d'une semaine, on apprenait que la saison 7 de My Hero Academia allait sortir au printemps 2024, sans plus de précision. Les rumeurs disaient donc vrai, mais quand est-ce qu'elle doit arriver exactement ? En avril prochain ? La réponse est non. Le Weekly Shonen Jump l'a confirmé en expliquant que la suite débarquera le 7 mai 2024. Alors oui, c'est un peu loin, mais on peut déjà se réjouir d'une telle nouvelle. Par contre, aucune bande-annonce n'a encore été publiée par le studio Bones, seulement un teaser. On a hâte de voir les premières images.

Pour rappel, à la fin de la dernière saison de My Hero Academia, nos protagonistes affrontaient le Front de libération du paranormal, dirigé par Shigaraki. Une bataille légendaire qui nous a donné envie d'en voir plus. En particulier vis-à-vis de Deku qui a développé encore plus son One For All. Est-ce qu'il parviendra à mettre fin aux agissements de ses pires ennemis, y compris le terrible All For One ? On aura la réponse l'année prochaine, mais ça promet de belles séquences d'action riche en rebondissements.

Le live-action est en cours

Vous l'avez peut-être oublié, mais il y a un live-action My Hero Academia qui est en chantier. On le sait, Joby Harold, producteur de Monarch: Legacy of Monsters, est impliqué dans ce projet. Il a récemment affirmé que le projet suivait bien son cours, mais ça n'est pas vraiment allé plus loin. En fait, on ne sait même pas encore s'il s'agira d'un film ou d'une série. Au moins, il est en vie, et c'est déjà pas mal pour certains fans.

Notre homme, qui est crédité sur IMDB en tant que scénariste du projet, n'a pas masqué son enthousiasme, et ça fait plaisir à lire. Il en parle comme d'une « grande affaire » dans sa vie, mentionnant qu'il apprécie le fait de travailler sur le live-action de My Hero Academia. Il faut dire que c'est un sacré projet, et les adaptations en prises de vues réelles, ce n'est jamais une chose aisée. Espérons que ça rencontre le même succès que celui de One Piece disponible sur Netflix.