Réussir à faire son trou dans l'univers si concurrentiel des shōnens n'est vraiment pas une mince affaire. Ce genre a vu passer des pontes comme Dragon Ball et les animes et mangas cultes toujours en cours ne manquent pas, One Piece étant le représentant le plus populaire du genre. Mais depuis quelques années, un autre shōnen qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau a réussi à se faire une place au soleil : il s'agit de My Hero Academia. L'œuvre est plus appréciée que jamais et ça ne devrait pas changer, car elle vient de dévoiler un nouveau chapitre marquant dans lequel un personnage clé fait ses adieux.

Attention ! Les prochaines lignes vont spoiler des éléments majeurs du dernier chapitre du manga My Hero Academia.

Un personnage important tire sa révérence dans My Hero Academia

Le chapitre 395 de My Hero Academia vient tout juste de sortir et on peut dire que les fans ne sont pas près de l'oublier. Il clôt l'affrontement entre Himiko Toga et Ochaco Uraraka qui dure depuis un bon nombre de chapitres maintenant. Malheureusement, le public a dû faire ses adieux à l'un des personnages. Non pas à Uraraka, mais bien à la jeune Toga. Lors du chapitre, elle confie qu'il n'y a pas de place pour elle dans ce monde. Même si elle considère l'Alliance des super-vilains comme sa seule et véritable famille, elle reconnaît qu'Ochaco a réussi à la ramener à la raison, ce qui la mènera à la fin de ce chapitre à donner son sang à celle qu'elle aime pour la sauver, tout en la remerciant de l'avoir rendue heureuse.

Ce retournement de situation particulièrement inattendu fait tout de même débat au sein de la communauté de My Hero Academia. La plupart des fans se montrent très émus, en indiquant qu'il s'agit « d'une conclusion incroyable pour le personnage » de Toga, quand d'autres remercient tout simplement Kōhei Horikoshi, l'auteur du manga. En revanche, certains espéraient que le chapitre se termine sur une véritable conclusion au combat entre Ochaco et Toga et non sur un retournement de situation comme celui-ci. Quelques fans se demandent aussi si Toga est réellement décédée, mais soyons honnêtes : tout porte à croire que c'est le cas et qu'elle vient bien de faire ses adieux à My Hero Academia. Quoi qu'il en soit, Kōhei Horikoshi n'a laissé personne indifférent avec ce chapitre 395, et c'est bien là la marque des grandes œuvres.