Se faire une place parmi tous les shōnens qui existent n'a rien d'une tâche facile, mais c'est pourtant ce qu'a réussi à faire My Hero Academia au fil des années. Si les avis sur l'œuvre de Kōhei Horikoshi étaient plutôt mitigés au départ, les fans se sont rassemblés petit à petit autour de MHA, ce qui en a fait un véritable succès (85 millions de tomes vendus depuis son lancement en février 2023). Alors que le dernier chapitre a particulièrement bouleversé le public, une nouvelle devrait leur redonner le sourire. En théorie.

Un nouveau film My Hero Academia qui ne fait pas beaucoup d'heureux

Dans le nouveau numéro du Weekly Shonen Jump, le magazine de la Shueisha, un nouveau film My Hero Academia a été annoncé officiellement. Pour le moment, nous ne savons que très peu de choses sur lui, hormis que le long-métrage contera une histoire totalement originale écrite par l'auteur du manga lui-même, Kohei Horikoshi. Dans la chronologie de My Hero Academia, le film se positionnera après la guerre de la saison 6. Reste à connaître l'information la plus importante, à savoir quand ce quatrième film de l'histoire de MHA sortira.

En tout cas, sur les réseaux sociaux, quelques fans semblent heureux de la nouvelle. « J'ai trop hâte » ou « c'est vraiment une dinguerie » peut-on lire sur X. Malheureusement, une bonne partie du public est particulièrement frustrée de cette nouvelle, car elle estime que la production du film va retarder l'arrivée de la saison 7 attendue depuis de longs mois maintenant. En effet, le long-métrage sera produit par les studios Bones et Toho qui sont aussi derrière l'anime My Hero Academia, ce qui pourrait bel et bien avoir un impact sur la sortie des prochains épisodes.

Au-delà de ça, les fans n'ont pas été particulièrement marqué par les derniers films My Hero Academia (le plus récent étant World Heroes' Mission sorti en 2021). Bref, cette nouvelle qui devait faire plaisir à toute une communauté génère finalement plus de frustration qu'autre chose, mais la première bande-annonce du film réussira peut-être à renverser la vapeur. En plus de ce nouveau projet, rappelons qu'un film qui pourrait finalement devenir une série en live-action est aussi en préparation du côté de Netflix.