Le retour de Mortal Kombat 2 se jouera sur grand écran cette année. Le nouveau film adapté des jeux de combat les plus gores qui soient se montre à nouveau dans un trailer enflammé.

Ça va cogner fort dans les salles obscures cette année. Warner Bros a décidé de ressortir Cole Young, Johnny Cage ou encore Sonya Blade de son chapeau tranchant pour un nouveau volet cinématographique adaptée de l'une des plus célèbres licences de jeux de combat. Mortal Kombat 2 débarquera au cinéma au printemps prochain. Mais, avant cela, il dévoile encore un peu plus ses personnages dans une nouvelle bande-annonce.

Mortal Kombat 2 met le paquet avant sa sortie

Décidément, Warner Bros veut relancer la hype autour de ses projets en ce moment. Il faut dire que parmi les prochains compte un film qui devrait retenir l'attention des joueuses et des joueurs. Ce film, c'est évidemment Mortal Kombat 2, suite directe de l'épisode de 2021 et nouvelle adaptation de la célèbre licence de jeux de combat qui s'est fait sa réputation avec des animations en FMV particulièrement gores.

Le nouveau trailer de Mortal Kombat 2 vient de sortir, l'occasion pour New Line Cinema, la filiale qui produit le film, de dévoiler un peu plus le roster qui animera ce volet. Ainsi, on découvre des costumes emblématiques de la saga que les fans reconnaîtront au premier coup d'œil. Ainsi, Johnny Cage (Karl Urban) et Cole Young (Lewis Tan) s'apprête à combattre contre un Scorpion (Hiroyuki Sanada) à la pointe aiguisée, un Kung Lao (Max Huang) au couvre-chef bien affuté ou encore un Shao Kahn (Martyn Ford) qui veut imposer sa suprématie.

Une fois encore, la franchise veut en mettre plein les yeux. Si le scénario ne sera probablement pas ce qu'il y a de plus mémorable, Mortal Kombat 2 promet en revanche des affrontements dantesques. À grands renforts d'effets spéciaux pour illustrer le plus fidèlement les attaques iconiques des jeux, le film devrait compter parmi les films d'action à retenir cette année. Retrouvez-le dans les cinémas français dès le 6 mai 2026.