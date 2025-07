Après de premières images officielles en mars dernier, le film Mortal Kombat 2 s'offre donc une première bande-annonce officielle. Fort du joli succès du premier, cette suite entend mettre le paquet avec plus de personnages iconiques de l'emblématique franchise de jeux de combat qu'elle adapte. Ce teaser permet justement d'introduire avec un bel hommage l'une de ses plus grosses têtes d'affiche.

Une première bande-annonce du film Mortal Kombat 2 sort de sa Cage

Suite directe des événements du premier film sorti en 2021 et porté par des combattants tels que Cole Young, Sonya Blade, Mileena, Liu Kang, Kung Lao, Raiden, Scorpion, Sub Zero ou encore Jax, Mortal Kombat 2 entend encore étendre son roster avec d'autres personnages cultes des jeux. Nous aurons en effet droit dans ce prochain film notamment à Kitana (Adeline Rudolph), Shao Kahn (Martyn Ford), ou encore un protagoniste très apprécié des fans de la franchise vidéoludique : Johnny Cage, incarné par Karl Urban (Butcher dans la série The Boys).

La première bande-annonce officielle du film Mortal Kombat 2 se focalise justement sur ce dernier, et met clairement les formes. Celle-ci est en réalité un trailer dans un trailer, puisqu'il est question de teaser le prochain film mettant en avant l'acteur combattant Johnny Cage : Uncaged Fury. Nous pouvons ainsi voir Karl Urban incarner le personnage avec beaucoup de classe et d'humour, dans une scène de combat très second degré qui fait clairement mouche.

Pour rappel, cette suite doit sortir au cinéma a priori le 24 octobre 2025 et est encore réalisé par Simon McQuoid, qui s'était déjà occupé du premier volet. En plus des nouveaux personnages dont Johnny Cage, nous y retrouverons bien sûr ceux du précédent opus, quatre ans après sa sortie. Ce premier teaser de Mortal Kombat 2 nous propose en tout cas une mise en bouche plutôt prometteuse. Reste maintenant à voir si le reste du film sera du même calibre.

Source : YouTube