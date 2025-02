Mission Impossible 8 The Final Reckoning montre de nouvelles images à travers sa bande-annonce du Super Bowl 2025. Une conclusion qui s'annonce d'ores et déjà folle.

Les Chiefs de Kansas City se sont inclinés face aux Eagles de Philadelphie lors du Super Bowl LIX, concluant ainsi la saison 2024. Comme d'habitude, les stars se sont pressés dans les gradins, sur le terrain et sur les écrans. Si Kendrick Lamar a assuré le show de la mi-temps, l'industrie hollywoodienne a su également se placer avec des nouveaux spots publicitaires pour Jurassic 4 World Rebirth, Marvel Thunderbolts ou encore Mission Impossible 8. Le dernier chapitre des aventures d'Ethan Hunt... et de Tom Cruise ?

Mission Impossible 8 assure le spectacle au Super Bowl 2025

The Final Reckoning, la seconde partie du très réussi Mission Impossible 7 Dead Reckoning Partie 1, est enfin sur le point d'arriver sur grand écran après un développement compliqué. Selon The Hollywood Reporter, les problèmes et retards ont fait que le budget aurait explosé pour avoisiner les 400 millions de dollars. Autant dire qu'il va falloir que les spectateurs se ruent en salles si la production veut rentrer dans ses frais. Et rien n'est moins sûr étant donné l'accueil plus tiède de Dead Reckoning Partie 1, qui a conduit Paramount Pictures a abandonné ce découpage en parties pour le prochain film Mission Impossible qui sera peut-être le dernier de Tom Cruise en Ethan Hunt.

« Vous devez voir le film (rires) [ndlr : pour savoir si ce sera le dernier de Tom Cruise en Ethan Hunt]. Il m'est difficile d'en parler pour le moment, car c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre. C'est un voyage épique et émotionnel de toute la saga. C'est, je l'espère, la conclusion satisfaisante d'un arc narratif de 30 ans. Je suis assez confiant que les gens trouveront le titre adéquat » a déclaré la star de Mission Impossible 8 The Final Recknoning à Empire.

Dans le cadre du Super Bowl 2025, on a eu un nouveau trailer encore dingue pour Mission Impossible 8 The Final Reckoning qui tease des cascades toujours aussi folles. Et notamment celle où Tom Cruise est en suspension sur un biplan. Rendez-vous au cinéma le 21 mai 2025 en France.