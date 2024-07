Alors que les fans attendent le Remake du troisième opus dans un futur plus ou moins proche, ils pourraient également avoir des raisons de surveiller l'adaptation en film de Metal Gear Solid, qui s'est longtemps laissée désirer. C'est cette fois son producteur exécutif qui le fait sortir de son carton, qui commençait à prendre la poussière.

Le film Metal Gear Solid sort enfin une tête de son carton

La première fois que nous avons entendu parler d'une adaptation en film de Metal Gear Solid, c'était en 2014. Au poste de réalisateur, nous retrouvions Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island). Oscar Isaac (postlogie Star Wars, Moon Knight) devait incarner Solid Snake sur le grand écran. En 2022, celui-ci teasait les fans de la manière suivante : « On veut que le film réussisse, vous avez de quoi être excités ! ». Il n'est toutefois désormais plus clair si oui ou non l'acteur incarnera bien ce personnage iconique du jeu vidéo.

Les dernières nouvelles du film Metal Gear Solid nous proviennent de la newsletter de Brian Crecente, de la part de son producteur, Ari Arad : « Nous travaillons encore sur le script, mais je ne peux pas encore en parler ». Brian a toutefois tenté de lui tirer quelques vers (ou serpents en l'occurrence) du nez, pour savoir ce qu'il pense de la qualité de cette adaptation à venir. Ce à quoi il a répondu : « Je pense que tout le monde va être vraiment excité et surpris. Adapter correctement Metal Gear sera évidemment incroyable, car je pense que c'est beaucoup plus méditatif que la plupart des autres adaptations. Je veux personnellement que ce soit formidable ».

Il semblerait donc que, tel un serpent rampant au sol, le film Metal Gear Solid progresse à son rythme. Reste maintenant à voir s'il frappera quand (si ?) il sortira. D'ici là, d'autres adaptations cinématographiques de licences iconiques du jeu vidéo sont à surveiller. Nous avons notamment un film Street Fighter et Super Mario Bros 2, attendus respectivement courant 2026 et en avril 2026.