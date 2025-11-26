La série Mercredi, véritable carton sur Netflix, reviendra pour une saison 3 qui promet de nouveaux mystères à résoudre. Pour cette nouvelle aventure, un nouveau nom rejoint le casting.

Elle fait déjà l'unanimité. Le retour de la série Mercredi a été l'un des grands moments de la rentrée sur Netflix. La suite est déjà très attendue des fans. D'ailleurs, la plateforme n'a pas attendu pour renouveler l'histoire de la jeune Addams pour une saison 3. Celle-ci commence déjà à prendre forme en coulisses, avec l'arrivée d'une actrice dans un rôle qui semble fait pour elle.

La saison 3 de Mercredi s'offre une actrice de renom

La série Mercredi a été un véritable tremplin pour les actrices Jenna Ortega (Mercredi) et Emma Myers (Enid). Dans le même temps, elle ne se prive pas de convier des personnalités dont la réputation n'est plus à faire. Catherine Zeta-Jones, Christopher Lloyd ou encore Lady Gaga, sans oublier Tim Burton à la réalisation de certains épisodes, soit autant de noms prestigieux auxquels vient officiellement s'ajouter celui d'Eva Green dans la saison 3.

L'actrice française retrouvera donc l'un de ses réalisateurs fétiches en intégrant la distribution de Mercredi. De fait, Eva Green a déjà joué par trois fois pour Tim Burton, dans Dark Shadows, Miss Peregrine et les Enfants particuliers et enfin dans Dumbo. Naviguant avec aisance entre les figures gothiques modernes et les rôles d'époque, de Penny Dreadful aux Trois Mousquetaires, en passant par 300, elle semblait toute destinée à rejoindre la série Netflix.

D'autant plus qu'Eva Green n'interprétera pas n'importe qui pour la saison 3 de Mercredi. Elle a été choisie pour endosser le rôle de la tante Ophélia (non, pas celle que chante Taylor Switch). Le public est déjà conquis à l'idée de la voir incarner cette silhouette énigmatique qui planait sur le destin de l'héroïne dans la dernière saison. « Meilleur choix possible »1, « Une bonne raison de commencer cette série »2, « Vous m'avez convaincu, je vais regarder »3... autant de commentaires enthousiastes sous le post d'annonce de Netflix France sur le réseau social X. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre 2027 pour découvrir l'actrice au sein de la famille Addams.