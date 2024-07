Une excellente série Max sera bientôt de retour sur la plateforme et si l'on a pas de date précise, on sait quand même quand elle reviendra. Rassurez vous, il ne faudra pas attendre bien longtemps.

Le petit nouveau de la bande va faire des heureux en fin d’année. Max est arrivé en juin sur le territoire français et il déploie des moyens considérables pour faire plaisir à ses abonnés et attirer toujours plus de monde. En ce sens, la plateforme multiplie les annonces. Et la dernière en date va faire de nombreux heureux parmi les fans de DC.

Une excellente série de retour dès la fin de l'année sur Max

L’une des meilleures séries animées de la plateforme va en effet revenir dès cette année ! C’est en effet la déjantée Harley Quinn qui rempilera pour une saison 5 déjà très attendue. Sans tabou et sans censure, la série se concentre sur la célèbre vilaine de l’univers DC et plusieurs compagnons de route bien connus également, comme Poison Ivy par exemple.

Forte de son succès depuis la diffusion de sa toute première saison, la série sera donc de retour dès la fin de l’année.

La saison 5 d’Harley Quinn sortira au mois de novembre sur Max. Malheureusement, pas de date précise à se mettre sous la dent pour le moment, mais elle sera certainement donnée dans les prochains mois avec une première bande-annonce.

Si vous n’avez pas encore pris le temps de jeter un œil à la série, vous pouvez d’office rattraper votre retard. Harley Quinn s’inscrit dans la droite lignée des séries d’animation de qualité et qui cartonnent en ce moment comme Invincible, X-Men 97 ou visiblement la prochaine série Batman Caped Crusader dont les premiers retours sont ultra positifs.

En ce qui concerne Max, la plateforme a quant à elle fait le plein de nouveautés ces dernières semaines et a déjà annoncé toutes les sorties d’août 2024.