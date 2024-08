Max a délivré certaines des sorties de la semaine du 12 au 18 août 2024 avec du très lourd. Parmi la sélection de nouveautés, on a l'une des œuvres les plus cultes de Tim Burton, Beetlejuice. Mais aussi le long-métrage d'action Edge of Tomorrow avec Tom Cruise et Emily Blunt. Ces deux films seront rejoints incessamment sous peu par les deux premiers épisodes de La Momie avec Brendan Fraser et Rachel Weisz. Il y a également du très bon au niveau des shows télévisées avec la nouvelle saison de cette série à succès qui est enfin dispo.

Kit Harrington (Game of Thrones) de retour dans une série Max

Warner Bros Discovery dispose d'un catalogue dingue composé des films de la société de production, et des séries HBO qui font mouche presque tout le temps. « It's not TV. It's HBO » comme dirait le vieux slogan de la chaine américaine. Tous les abonnés Max sont ainsi accès à des classiques du petit écran (Les Soprano, The Wire...) et à des choses plus récentes comme Industry. Une série développée par HBO et BBC Two qui nous offre une plongée dans le vaste monde de la finance, avec un portrait de jeunes loups prêts à tout pour percer à Londres.

Industry a démarré en 2020 aux États-Unis, et quatre ans plus tard, on en est déjà rendu à la saison 3 qui vient d'arriver. C'est l'une des sorties Max de la semaine et le retour de la série était très attendu. À plus forte raison que le casting s'est étendu et que la production a confié un rôle à Kit Harrington, aka Jon Snow dans Game of Thrones. « Depuis qu'elle a quitté Pierpoint, Harper cherche à retrouver le frisson incomparable que seul le monde de la finance peut lui procurer et se trouve une partenaire improbable en la personne de Petra Koenig, gestionnaire de portefeuille chez FutureDawn » (synopsis officiel d'Industry saison 3).

Industry saison 3 est disponible, les premiers avis

Un coup encore gagnant pour Max ? Oui à en croire les différentes critiques professionnelles. « Aujourd'hui dans sa troisième saison, qui est une véritable montagne russe, Industry n'est rien d'autre qu'un complément à l'excellente série Succession » estime Vanity Fair. « Bien qu'elle soit devenue plus grosse et meilleure, Industry n'a pas perdu de vue ce qui la rend unique » écrit The Wrap.

Du côté de Variety, le retour de la série Max est également une réussite. « Les rouages de la finance ont peut-être été l'argument de vente d'Industry, mais dans sa saison 3, ce drame palpitant va bien au-delà ». En revanche, pour The Washington Post, le show télévisé semble s'être perdu en route. « La nouvelle saison commet l'erreur de penser que ses personnages sont suffisamment intéressants pour soutenir des histoires et des arcs entiers en dehors du monde morne, raréfié et claustrophobe de Pierpoint. Ce n'est pas le cas ». Un son de cloche différent donc, mais si vous voulez vous faire votre avis, c'est disponible sur Max avec les deux autres saisons.

