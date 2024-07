Si jusqu’ici nous n’avions que des bonnes nouvelles concernant la plateforme Max, cette fois, on est là pour parler d’annulation de série. Nouvelle chez nous en France, mais pourtant déjà en place depuis un petit moment un peu partout ailleurs, la plateforme SVOD a déjà un catalogue bien rempli avec des séries et des franchises bien installées. On pense notamment à tout l’univers de Game of Thrones et House of the Dragon, ou encore à tout ce qui touche, ou presque, à DC et à Warner.

Malheureusement, l’une de ses séries maison vient d’être annulée après seulement deux petites saisons, et ce malgré la demande des fans pour une suite.

Max titre un trait sur une série très apprécie

Pas de panique, House of the Dragon continuera très certainement pour une saison 3 vu le succès complètement fou de la série. Non, ici on parle d’une série d’animation réservée aux adultes, Clone High, débutée en 2021 après avoir fait ses armes sur MTV dans les années 2000. Max avait décidé de la déterrer en commandant deux saisons justement.

Cette série, créée par Phil Lord, Bill Lawrence et Christopher Miller, nous plongeait dans un lycée complètement improbable fréquenté par tous les clones, adolescents, des plus grands personnages de l’histoire. Abraham Lincoln, Jeanne d’Arc ou encore JFK se côtoient et plus si affinité dans des épisodes plus que salés.

Clone High ne mangeait pas de pain, mais avait clairement son public de fans accrochés à l’humour décapant et parfois provocateur de la série. Malheureusement, après deux saisons de bons et loyaux services, cette dernière tire sa révérence une bonne fois pour toutes.

