Le multivers a ouvert le champs des possibles pour Marvel Studios, et notamment l'opportunité de faire revenir des personnages sous le trait d'autres acteurs. Patrick Stewart, qui était l'emblématique Professeur X jusqu'à maintenant, pourrait être remplacé.

Il n'y a rien d'officiel mais Giancarlo Esposito, le méchant Gus Fring dans Breaking Bad, se verrait bien collaborer avec Marvel. Pour un personnage inédit dans les productions du MCU ? Non, il aurait l'intention d'incarner le Professeur X. Le pilier des X-Men.

Giancarlo Esposito a déjà eu des discussions avec Marvel Studios et plusieurs noms en sont ressortis, dont le Professeur X. Il a lâché cette bombe lors du TJH Superhero Car Show & Comic Con de San Antonio.

Je n'ai pas encore travaillé pour Marvel. On s'est retrouvés dans une salles pour parler, et pour répondre à votre question, je trouve que ce qu'ils font est dans la veine de ce que dit Joe Campbell à propos de voyage mythologique. C'était un ami de George Lucas et ce dernier s'est inspiré de ça pour ses histoires. C'est notre rêve, notre intention de sauver le monde et notre environnement. (…) Donc oui, il y a eu des discussions à propos de Magneto, on a aussi parlé de Dr. Freeze, et de Doctor Doom. Ainsi que du Professeur X. Avec lui, je ferais quelque chose d'un peu différent. Je chamboulerais ce qu'on connaît de l'univers du Professeur X.