De nombreux fans des X-Men espéraient avoir des nouvelles de la licence lors du panel de Marvel à la Comic-Con de San Diego. Hélas, ce ne fut pas le cas si ce n'est le retour d'une série d'animation dont on vous parle par ici. Mais rien à propos d'un film live-action avec nos amis les mutants.

Plusieurs années d'attente pour X-Men

Selon le journaliste Devin Faraci actuellement rédacteur en chef de Birth Movies Death, le reboot de X-Men arrivera bien plus tard, pour raison de droit. Il explique :

Malgré l’introduction de mutants à la fin de Miss Marvel, il n’y aura pas de X-Men dans la phase 5. Je sais pourquoi il n’y aura pas de mutants et pourquoi cela prendra du temps. Il peut y avoir des mutants individuels. Il pourrait y avoir d’autres personnages qui ont un certain intérêt. Mais La raison en est que la situation contractuelle avec le matériel original de la Fox sera en vigueur jusqu’en 2025. Donc, s’ils ne veulent pas utiliser ces acteurs, ils doivent attendre que ce contrat expire.

Bref, les acteurs originaux ont encore un contrat jusqu'à 2025 avec la Fox. Donc les mutants n'arriveront pas avant la phase 7 du MCU. Et Disney vient à peine de dévoiler la phase 5 et 6. À ce rythme vous pouvez comprendre que les X-Men au cinéma cela parait encore lointain.

Ceci dit nous pouvons tout de même avoir le droit à des surprises notamment grâce à un certain Deadpool 3 ou tout simplement le multiverse qui permet des folies comme dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il faudra dans tous les cas attendre pour voir du X-Men dans les salles obscures (ou ailleurs).