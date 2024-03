Marvel Studios continue d'élargir son univers cinématographique avec l'annonce de nouveaux développements concernant plusieurs de ses projets. Parmi eux, le projet très attendu autour de Nova, qui est confirmé être en phase initiale de développement. Brad Winderbaum, responsable du streaming, de l'animation et de la télévision chez Marvel, a partagé des informations actualisées sur ce projet ainsi que sur les séries Ironheart et Wonder Man. Que sait t-on ?

Nova en projet chez Marvel

La série sur Nova, le héros cosmique, est confirmée être en début de développement chez Marvel Studios. Bien qu'il n'y ait pas eu de mise à jour officielle sur ce projet depuis 2022, Winderbaum a exprimé son enthousiasme pour le personnage. C'est ce qu'il explique au sein du podcast Phase Zero. Il mentionne un amour particulier pour Rich Rider, bien que le studio puisse également opter pour le personnage de Sam Alexander.

Richard Rider, le premier Nova, a été introduit dans Nova 1 en 1976. Il est un lycéen terrien qui devient membre du Nova Corps. Une force de police intergalactique, après que le dernier membre survivant, Rhomann Dey, lui transfère ses pouvoirs alors qu'il meurt. En tant que Nova, Richard Rider possède une super force, peut voler à des vitesses incroyables, et a la capacité d'absorber et de projeter de l'énergie. Il est souvent associé aux Gardiens de la Galaxie et à d'autres héros cosmiques de l'univers Marvel.

Sam Alexander, le Nova plus récent, a été introduit dans Marvel Point One 1 en 2011. Sam est un adolescent qui découvre le casque du Nova Corps après que son père, qui était un membre du Nova Corps, a disparu. Comme Richard Rider, Sam possède des pouvoirs similaires grâce au casque du Nova Corps, y compris le vol, la force surhumaine, et la capacité de résister à l'espace.

Un beau projet ?

Le Nova Corps, introduit dans Les Gardiens de la Galaxie, avait déjà semé les graines de l'arrivée de Nova dans le MCU. Et bien que James Gunn n'ait pas inclus Nova dans les films des Gardiens, le projet Nova pourrait bien tirer son origine des événements précédant Avengers: Infinity War. Mais attention, Winderbaum explique que Marvel développe beaucoup de projets et que tous ne sont pas nécessairement destinés à être portés à l'écran. Il y a donc toujours une possibilité que tout ceci ne voie jamais le jour.

Enfin, en dépit des rumeurs de l'année dernière suggérant des annulations possibles, Winderbaum a confirmé que les séries Ironheart et Wonder Man sont toujours en cours de développement. Les deux séries sont actuellement en phase de montage et promettent d'explorer de nouvelles facettes de l'univers Marvel. Ironheart, centrée sur le personnage de Riri Williams, et Wonder Man, mettant en scène Simon Williams, sont deux des projets que Marvel Studios prépare pour continuer à enrichir son univers.