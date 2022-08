Et si Marvel et DC Comics se rencontraient aussi au cinéma ? C’est le rêve fou de certains fans et les déclarations d’un acteur font de nouveau jaser.

DC entend redorer son blason au cinéma et bouleversant son DCEU, qui sera plus inspiré des films Marvel. Cela passera notamment par l’introduction de nouveaux personnages et quelques spinoffs. Pour un acteur de cet univers, il n’est pas exclu que les deux mastodontes du comics se croisent au cinéma.

Un crossover entre Marvel et DC ? Le rêve fou de Dwayne Johnson

Dwayne Johnson, star de Black Adam, a commencé sa tournée promotionnelle. The Rock a fait un crochet chez la rédaction du magazine Total Film (via Gamesradar) où il y a fait une déclaration qui fait jaser. Pour lui, son personnage pourrait éventuellement ouvrir la voie à des crossovers, même avec des personnages Marvel. Les deux géants du comics ont en effet déjà collaboré pour diverses publications, mais ils n’ont encore jamais uni leurs forces à l’écran.

Je suis juste optimiste de nature. Surtout quand il s'agit de créativité et encore plus quand il s'agit de films. Et surtout quand il s'agit du panthéon des super-héros et des super-vilains de DC. Sur le trottoir d'en face, nous avons des super-héros et des super-vilains de Marvel. Selon moi, non seulement ils peuvent exister, mais ils devraient, à mon sens, se croiser un jour. - Dwayne Johnson

Ce n’est évidemment que le ressenti optimiste de l’acteur, surtout après la période trouble que connaît Warner Bros Discovery. On rappelle que le film Batgirl a finalement été annulé alors que son tournage était terminé. D’autres productions DC pourraient connaître le même sort. En tout cas, Dwayne Johnson s’attend à ce que Black Adam inaugure une nouvelle ère pour le DCEU. L’entreprise veut en effet rebooter son Cinematic Universe pour créer quelque chose de similaire à ce que font Kevin Feige et MCU.