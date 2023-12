Marvel, ce n'est pas uniquement le MCU qui subit malheureusement une baisse de fréquentation dans les cinémas. C'est avant tout des comics qui se poursuivent encore aujourd'hui. Si vous êtes un fan, il ne faut surtout pas passer à côté de potentielles belles découvertes. Et justement, la firme compte bien célébrer Noël comme il se doit avec un beau cadeau dont il est possible de profiter dès maintenant. Par contre, il ne va pas falloir traîner.

Un gros cadeau de la part de Marvel

Pour le coup, si vous suivez uniquement les films du MCU, l'offre du jour ne va peut-être pas vous intéresser. En effet, elle s'adresse surtout à celles et ceux qui prennent plaisir à dévorer les comics Marvel. Que vous soyez team Thor, Scarlet Witch ou plutôt Black Panther, vous allez sans doute y trouver votre compte. Pour cause, vous pouvez avoir accès à certaines bandes dessinées de l'entreprise sous forme dématérialisée, et ce, sans frais supplémentaires. Il suffit juste de suivre quelques étapes.

Tout d'abord, il faut se munir de l'application Marvel Unlimited sur iOS ou Android. Si vous possédez un compte Disney+, vous pouvez vous y connecter grâce à lui. Dans le cas contraire, on nous rapporte que le lien de l'offre permet aussi d'y accéder avec une adresse mail et un mot de passe. Ce n'est donc probablement pas nécessaire d'être abonné à la plateforme de SVOD, mais prenez cette information avec des pincettes, car ce n'est pas totalement confirmé. Ensuite, il ne reste plus qu'à vous rendre sur « Ma bibliothèque » et commencer à lire ou télécharger les comics.

À noter qu'il faudra avoir une certaine aisance en anglais pour entreprendre la lecture de ces BD. En effet, il ne semble pas y avoir de traduction en français mise à disposition du lecteur. En fait, c'est normalement réservé à Disney+ US, mais ça ne semble pas être un problème pour nous. Parmi les comics Marvel disponibles, vous avez Avengers (2023) #1, Black Panther (2016) #1, mais aussi Captain Marvel (2019) #1 ou encore What If? Civil War Collection. Vous avez jusqu'au 31 janvier 2024 pour les lire, alors profitez-en !

Et le MCU dans tout ça ?

Si on retourne maintenant dans l'Univers Cinématographique Marvel, on constate qu'une terrible nouvelle a frappé les fans d'Iron Man. Kevin Feige, le président de Marvel Studios, a confirmé que Robert Downey Jr, qui a incarné Tony Stark dans dix films, ne reviendra pas dans le MCU. Le coup est dur, mais les raisons qu'il a données sont compréhensibles. « Nous allons préserver ce moment et ne pas y toucher à nouveau ». Joe et Anthony Russo, les réalisateurs d'Avengers : Endgame, avaient également promis à l'acteur que ce serait la dernière fois qu'il reprendrait ce rôle.

Ça n'empêche pas une poignée de spectateurs de ne pas y croire une seule seconde. Des rumeurs sur le retour de Downey Jr, il y en a eu, et pas qu'un peu. Mais là où les fans seraient visiblement surpris, c'est s'il n'apparaissait pas dans Avengers 6 : Secret Wars. Ici, les héros et les méchants de l'univers Marvel sont transportés sur une planète lointaine appelée Battleworld, et ils sont forcés de s'affronter dans une série de combats. Puisque ça implique un bon paquet de personnages majeurs de cet univers, pourquoi pas en profiter pour faire revenir Iron Man ?