La série Malcolm peut-elle faire son retour après plus d'une décennie d'absence ? Bryan Cranston prend la parole et fait une énorme révélation à ce propos.

Selon Frankie Muniz, l'interprète de Malcolm, Bryan Cranston qui joue Hal travaille sur un projet secret pour faire revenir la série culte. Et visiblement, l'acteur avait les bonnes infos.

Bryan Cranston plus que partant pour un retour de Malcolm

Lors d'une précédente interview, Frankie Muniz (Malcolm) a confié que Bryan Cranston (Hal) était réellement en train de préparer le retour du show télévisé.

J'aimerais bien savoir ce que la famille fait. Je sais que Bryan Cranston est à fond dans l'idée, qu'il est l'instigateur d'un scénario et qu'il est en train de tout mettre en place. Donc, il pourrait y avoir quelque chose. Je serai partant à 100%. Mais je ne sais pas, on va voir ce qui se passe.

Un scénario existe-il comme le prétend Frankie Muniz ? Bryan Cranston (Breaking Bad, Your Honor...) ne confirme ni n'infirme cette information mais il déclare tout de même deux choses qui vont dans ce sens. Déjà, comme l'acteur de Malcolm, il a très envie de savoir ce qu'est devenue cette famille vingt ans plus tard. Ensuite et c'est une grosse révélation, il dit qu'il y a bien eu des discussions non pas pour une suite en série, mais à travers un film.

Il y a eu des discussions sur la possibilité de faire un film Malcolm in the Middle. Nous étions une si grande famille sur cette série que je serais certainement partant si une bonne idée se présentait comme « Oh, ce serait fantastique d'explorer ce qui est arrivé à cette famille 20 ans plus tard ». Je ne peux pas croire que ça fasse déjà si longtemps, mais ce serait amusant à faire. Via E ! News.

À la différence de Sarah Michelle Gellar qui rejette en bloc un retour de la série Buffy contre les vampires, Frankie Muniz et Bryan Cranston sont pour reprendre du service dans Malcolm, au moins l'espace d'un long-métrage. Et les autres ?