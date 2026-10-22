La série Prime Video Life is Strange a reçu une visite émouvante sur son plateau de tournage. Michel Koch, l'un des co-créateurs de la licence, est passé voir l'équipe et a partagé son ressenti sur les réseaux sociaux.

La série Life is Strange de Prime Video est en pleine production actuellement. L'adaptation du premier jeu de la saga développé par Don't Nod sera évidemment un événement pour les fans. Mais c'est aussi un moment fort pour les équipes qui ont fait naître la licence. Michel Koch, l'un des pères de Max Caulfield et Chloe Price, a passé une semaine sur le plateau. Il partage son émotion en ligne.

Michel Koch sur le tournage de la série Life is Strange

Plus de dix ans après avoir donné vie à Max et Chloe sur PC et consoles, Michel Koch redécouvre ses héroïnes grâce à la série Life is Strange de Prime Video. Dans un post partagé sur ses réseaux sociaux, il révèle qu'il a passé une semaine sur le tournage en septembre dernier.

Sans trop en dire, on comprend qu'il a donc assisté au tournage concret de la série Prime Video Life is Strange. 11 ans après le lancement de la licence, véritable icone parmi les jeux narratifs, l'histoire de Max Caulfield et Chloe Price va ainsi se rejouer sur le petit écran. Et visiblement, cette visite a fait forte impression à Michel Koch qui se confie dans un long message.

Le message émouvant de Michel Koch en compagnie des nouvelles Max et Chloe

Michel Koch a publié un petit souvenir du tournage de la série Life is Strange de Prime Video sur ses réseaux sociaux. Il s'agit d'une photo sur laquelle il pose au milieu des actrices Tatum Grace Hopkins et Maisy Stella, les interprètes de Max et Chloe dans l'adaptation. En plus, il accompagne ce portrait de famille d'un message dans lequel il partage son émotion, sa reconnaissance et, surtout, son enthousiasme autour du projet :

Il y a plus de 10 ans, j’ai co-créé deux personnages qui ont changé ma vie à jamais et ne m’ont jamais quitté. Ce mois-ci, j’ai vécu l’une des semaines les plus surréalistes de ma vie.

Être sur le tournage de la série #lifeisstrange avec mes amis proches Jean-Luc et Luc, entouré d’une équipe aussi formidable, a été l’un des moments marquants de ma carrière.

J’ai rencontré des êtres humains formidables, passionnés, talentueux et bienveillants, unis par leur passion pour le jeu et par le même amour pour ces deux personnages. On dit qu’il faut tout un village pour élever un enfant. Et quel village ont réuni Charlie Covell et les équipes de Story Kitchen et LuckyChap !

Je ne peux pas en dévoiler beaucoup pour l’instant, mais le soin, l’amour, le souci du détail… Je ne pourrais pas être plus fier. Plus particulièrement, je tiens à mentionner nos deux formidables actrices, nos Max et Chloe, Tatum Grace Hopkins et Maisy Stella. J'ai vraiment hâte que vous découvriez leur talent et que vous les voyiez donner vie à M&C ! La vie est étrange, la vie est merveilleuse ! ?