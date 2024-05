L'année 2024 s'est joliment ouverte pour les otakus avec plusieurs nouveautés en matière d'anime. On pense par exemple avec émotion à Sand Land, qui a permis de découvrir un autre œuvre du maître Akira Toriyama, récemment disparu. On a aussi adorer The Fable et Solo Leveling, qui ont rythmé avec panache ce début d'année. Mais le plus gros reste à venir...!

© Toei Animation.

Quels sont les animes les plus attendus de 2024 ?

C'est donc une grande saison qui nous attend cette année. Que ce soit côté nouveautés ou franchises déjà bien, voire très bien connues, nous aurons droit à des productions solides. Les moments forts de l'année commenceront ainsi avec le retour de Demon Slayer pour sa quatrième saison. Le phénomène Oshi no Ko sera aussi de la partie cet été tandis que nous découvirons enfin DanDaDan en anime à l'automne, autre période faste de l'année qui accueillera aussi le tout nouvel anime Dragon Ball Daima !

Mai 2024 04/05 : My Hero Academia — saison 7 disponible sur Crunchyroll en VOSTFR, et en VF dès le 25 mai 12/05 : Demon Slayer — saison 4 arrive enfin sur Crunchyroll 24/05 : Mon Oni à moi — film d'animation événement sur Netflix

Juin 2024 06/06 : Baki Hanma vs Kengan Ashura — le combat entre les deux as de la baston sur Netflix 12/06 : Haikyu!! Decisive Battle at the Garbage Dump — film événement au cinéma 22/06 : Fairy Tail: 100 Years Quest — la suite du manga-phénomène débute au cinéma

Juillet 2024 04/07 : Senpai is an Otokonoko — de la romance sur Crunchyroll Bye-bye, Earth — encore de la fantasy sur Crunchyroll Goldorak U — l'œuvre culte atterrit dans une nouvelle version sur Crunchyroll Oshi no Ko — comeback de l'idole sur ADN Our Last Crusade or the Rise of a New World — saison 2 sur Crunchyroll SHY — saison 2 tout au aussi magique sur Crunchyroll Sword of the Demon Hunter : Kijin Gentoushou — shōnen événement d'ADN The Café Terrace And Its Goddesses — saison 2 du shōnen à la sauce maid café sur Crunchyroll Tower of God — saison 2 du webtoon coréen sur Crunchyroll

Août 2024 Kengan Ashura — la baston reprend finalement sur Netflix pour la 2 e partie de la saison 2 Kimi Ni Todoke — saison 3 du shōjo sur Netflix

Octobre 2024 Arifureta — saison 5 de l'isekai, en simulcast sur Crunchyroll Blue Exorcist — saison 4, qui reprendra l'histoire à partir du tome 16, sur Crunchyroll Blue Exorcist: Yuki no Hate-hen — nouvel anime dans l'univers du manga éponyme sur Crunchyroll Blue Lock — saison 2 du phénomène footballistique sur Crunchyroll DanDaDan — la comédie fantastique sur ADN, Crunchyroll et Netflix Dragon Ball Daima — le nouvel anime de l'univers de Toriyama dans un style chibi, sur Crunchyroll Kenshin, le Vagabond — saison 2 du remake sur Crunchyroll MF Ghost — saison 2 du successeur d'Initial D sur Crunchyroll Re:ZERO Starting Life in Another World — saison 3 de l'isekai en simulcast sur Crunchyroll Shangri-La Frontier — saison 2 de l'univers vidéoludique sur Crunchyroll You Are Ms. Servant — la femme de chambre assassin arrive sur Crunchyroll



Bien entendu, nous mettrons à jour cet article au fil de l'année ! Ainsi, nous vous donnerons en temps et en heure les nouvelles dates annoncées. Qui plus est, d'autres anime pourraient potentiellement rejoindre la liste... On attend notamment qu'un diffuseur se présente pour la suite de Sword Art Online. On espère également voir Blue Box, arriver chez nous.

Enfin, il reste des anime qui ne sont pas encore datés, mais attendus pour 2024. Bleach: Thousand Year Blood War — The Conflict devrait arriver en fin d'année, sans plus de précision cependant. De même pour le remake de One Piece, attendu sur Netlix. Nous n'avons pas non plus de date pour l'anime Devil May Cry de Netflix, que nous espérons voir arriver cette année. Uzumaki (Spirale), la nouvelle adaptation de l'œuvre du spécialiste de l'horreur, Junji Itō, pourrait également sortir dans les mois qui viennent, alors gardons l'œil ouvert !