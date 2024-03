LEGO s'adresse véritablement à tout le monde en adaptant plus ou moins toutes les grandes licences de la pop culture et bien plus encore : Harry Potter, Jurassic Park, Star Wars... Et justement, aujourd'hui, c'est une nouveauté de la grosse licence de Disney qui est à l'honneur. Ce n'est pas le premier ensemble sur le sujet et sûrement pas le dernier non plus. L'avantage, c'est que cette fois, c'est plutôt abordable et on est loin des créations à trois chiffres qui viennent saper votre compte en banque.

Le monde merveilleux des LEGO

Le monde des LEGO Star Wars s'apprête à s'enrichir avec une nouvelle création : le set 75378 Évasion en BARC Speeder, inspiré de la troisième saison de The Mandalorian. Une image divulguée via une annonce Amazon a offert aux fans un premier aperçu de ce qui les attend en mai 2024.

Ce set recrée la mémorable scène d'évasion de Grogu, intégrant un modèle détaillé du speeder bike équipé d'un sidepod pour accueillir Grogu dans son pod flottant. Une première dans l'univers LEGO Star Wars : la figurine de Kelleran Beq est introduite, ajoutant un caractère unique à cette collection.

L'ensemble, qui comprend 221 pièces, propose également une construction secondaire en forme de réverbère et est accompagné de deux soldats du 501ème régiment, ajoutant ainsi une dimension supplémentaire à l'ensemble et offrant de multiples possibilités de jeu.

Le BARC Speeder sera disponible au prix de 29,99 euros et sortira le 1er mai, en même temps que d'autres nouveautés Star Wars encore sous le voile du secret. Voici les détails essentiels du set :

Numéro du set : 75378

Nom : Évasion en BARC Speeder

Date de sortie : 1er mai

Prix : 29,99 euros

Nombre de pièces : 221

Nombre de minifigurines : 4

Sans conteste, on peut dire que Star Wars est l'un des univers qui reçoit le plus d'attention de la part de LEGO. Il faut dire qu'il y a de la matière, entre les nombreux épisodes des films, les séries et l'ensemble de l'univers étendu. Il y a de quoi tenir encore pendant... 100 ans peut-être ?

Pour le mois d'avril, nous avons le droit à de belles sorties, comme vous pouvez le constater dans notre dossier consacré :