Après un mois de juin particulièrement chargé en nouveautés, LEGO lève un peu le pied pour juillet 2025. Moins de sets au programme donc, mais quelques pépites bien senties, qui devraient séduire les fans en quête de constructions originales. Que vous soyez amateur de Star Wars, de créations architecturales ou de petites surprises inattendues, il y a tout de même de quoi s’occuper sous le soleil estival.

Notre sélection des nouveautés LEGO de juillet 2025

Ce mois-ci, LEGO mise sur la variété avec des licences fortes et des modèles qui sortent de l’ordinaire. Le très attendu Krokmou de Dragons débarque enfin dans une version détaillée qui ravira autant les fans de DreamWorks que les amateurs de belles pièces à exposer. Dans un registre très différent, LEGO rend hommage à l’automobile de légende avec une sublime Shelby Cobra 427, fidèle et racée, pensée pour les passionnés de mécanique.

Côté culture pop, on retrouve aussi un masque stylisé de Miles Morales, parfait pour compléter une collection Marvel, et un droïde de combat STAP tout droit sorti de l’univers Star Wars. Enfin, LEGO continue de flirter avec la mode en dévoilant un set inattendu : une version miniature de la célèbre Nike Dunk, à assembler et à exposer. Moins de sets donc, mais un line-up original et bien ciblé.

75428 LEGO Star Wars Droïde de combat sur son STAP

Les fans de Star Wars peuvent afficher leur passion avec style grâce à cette imposante figurine de droïde de combat montée sur son speeder STAP. Ce modèle à construire est principalement pensé pour l’exposition. L’ensemble comprend un présentoir avec plaque descriptive, un blaster en briques à fixer dans le dos du droïde ou dans sa main, ainsi qu’une petite figurine classique de droïde pour compléter la scène. Le STAP peut être exposé en position stationnaire ou comme s’il était en vol. Un set à la croisée entre modélisme et hommage à la prélogie.

Référence : 75428 LEGO Star Wars Droïde de combat sur son STAP

Date de sortie : 1er juillet 2025 (disponible)

Prix : 129,99 €

Nombre de pièces : 1088

Dimensions : plus de 38 cm de haut | 30 cm de long | 14 cm de large

Âge : 12+





76329 Marvel Le masque de Miles Morales

Le Spider-Verse s’invite dans votre intérieur avec cette fidèle reproduction du masque de Miles Morales. Ce modèle à construire, pensé pour les adultes, mise sur une allure stylisée et des finitions soignées. Présenté sur un socle noir avec plaque nominative, le masque affiche ses couleurs caractéristiques et une forme immédiatement reconnaissable. Il s’inscrit dans la collection des bustes LEGO Marvel, aux côtés de celui d’Iron Man ou de Venom, et s’adresse aux fans de comics autant qu’aux amateurs de belles pièces d’exposition.

Référence : 76329 LEGO Marvel Le masque de Miles Morales

Date de sortie : 1er juillet 2025 (disponible)

Prix : 69,99 €

Nombre de pièces : 487

Dimensions : plus de 19 cm de haut | 10 cm de large | 12 cm de profondeur

Âge : 18+

43008 Nike Dunk x LEGO Set

Quand les briques rencontrent la sneaker culture, cela donne cette imposante Nike Dunk à construire, fruit d’une collaboration inédite entre LEGO et la marque américaine. Fidèle à la silhouette d’origine, la basket est accompagnée d’un ballon de basket en briques, d’un slogan « DUNK » à assembler, et même de compartiments secrets pour y cacher des accessoires. Lacets interchangeables, minifigurine exclusive à tête de ballon, style assumé : tout est là pour séduire les amateurs de streetwear et les collectionneurs LEGO.

Référence : 43008 Nike Dunk x LEGO Set

Date de sortie : 1er juillet 2025 (disponible)

Prix : 99,99 €

Nombre de pièces : 1180 | 1 minifigurine

Dimensions : plus de 25 cm de haut | 38 cm de large | 13 cm de profondeur

Âge : 10+





10357 Shelby Cobra 427 S/C

Avec ce modèle LEGO Icons, les fans de belles mécaniques peuvent s’offrir une reproduction fidèle de l’une des voitures les plus iconiques des années 60. Carrosserie bleu nuit, bandes blanches, échappements latéraux, calandre large… tout y est, jusque dans les moindres détails. On y retrouve aussi une direction fonctionnelle, un moteur V8 sous le capot, et plusieurs clins d’œil comme la boîte à outils ou le trophée de course. Un bel hommage à cette légende de la route, à exposer fièrement dans une vitrine ou sur un bureau.

Référence : 10357 LEGO Icons Shelby Cobra 427 S/C

Date de sortie : 4 juillet 2025 | Accès anticipé dès maintenant pour les membres Insiders

Prix : 149,99 €

Nombre de pièces : 1241

Dimensions : plus de 9 cm de haut | 30 cm de long | 14 cm de large

Âge : 18+





10375 LEGO Icons Dragons Krokmou

Inspiré de la saga à succès Dragons, ce set permet de recréer une version miniature, mais riche en détails, du Furie Nocturne préféré du public. Krokmou est ici entièrement articulé (ailes, queue, tête, mâchoire), avec en prime une selle, une nageoire caudale réparée et deux accessoires interchangeables : un poisson et un projectile de plasma à clipser dans sa bouche. Ce set met l’accent sur l’esthétique et la mise en scène, idéal pour les fans qui souhaitent exposer leur dragon sur une étagère ou un bureau. Facile à construire, immédiatement reconnaissable et joliment proportionné, Krokmou vise autant les amateurs d’animation que les collectionneurs de pièces décoratives LEGO.

Référence : 10375 LEGO Icons Dragons : Krokmou

Date de sortie : 7 juillet 2025

Prix : 69,99 €

Nombre de pièces : 784

Dimensions : plus de 16 cm de haut

Âge : 18+





Source : LEGO