LEGO fait de nouvelles annonces qui devraient beaucoup plaire aux fans de cette saga plus qu'iconique dans la Pop culture. Les fans vont craquer pour ces futurs sets, c'est certains.

Encore des sets qui vont enflammer les fans. Le groupe LEGO vient d'annoncer plusieurs nouveautés qui vont en ravir plus d'un. Vous allez pouvoir mettre en scène un héros absolument culte dans plusieurs situations qui ont marqué le grand écran et plus encore. Les prix et dates de sorties sont déjà connues. Il ne reste plus qu'à vous tenir prêt.

Un super-héros culte de retour chez LEGO

Les grosses licences ont la belle vie chez LEGO. Le fabricant de jouets spécialisé dans les construction en briques cumule les sets de choix dans son catalogue. Ça se confirme encore avec les nouveautés fraîchement annoncées. Quatre nouveaux sets Spider-Man viennent en effet de se dévoiler. En plus de cela, l'araignée sympa du quartier n'est pas seule ! Attendez-vous à la voir aux côtés de personnages aussi iconiques de l'univers Marvel. Tous seront disponibles le 1er janvier 2026. L'un d'eux peut même déjà être précommandé.

Les trois premiers sets LEGO sont des modèles plutôt modestes, idéaux pour ceux qui veulent jouer avec et à petit prix qui plus est. Retrouvez le héros arachnide contre Sandman et Venom directement inspiré du film Spider-Man 3. Avec 201 pièces et 3 minifigures, il sera proposé au prix du 24,99 €. Un peu moins cher, l'Homme-Araignée se battra aux côtés de Wolverine vénomisé dans un set de 134 pièces à 19,99 €. Plus abordable encore, préparez-vous à la bataille contre Ghost Rider dans un modèle de 72 pièces à 9,99 € conseillé dès 6 ans.





© LEGO.

Le quatrième et dernier set Spider-Man présenté est de plus grande envergure. Il représente un affrontement contre Mystério au Daily Bugle. Bâtissez l'immeuble qui abrite les bureaux du fameux journal et mettez en scène les 7 personnages inclus. En plus du terrible méchant, l'Homme-Araignée fait également face au Rhino, à Captain America vénomisé et à... Jonah Jameson ! Mais il n'est pas seul dans ce combat puisqu'il peut compter sur l'aide de Miles Morales et Spider-Gwen. Ce nouveau set LEGO est proposé à 109,99 €. Bien que la sortie soit aussi prévue pour le 1er janvier 2026, vous pouvez le commander dès maintenant.

© LEGO.