LEGO a l'habitude de collaborer avec les plus grandes franchises de la culture pop, avec à son actif Star Wars, Jurassic Park, Harry Potter, et aussi... Avatar. C'est cette dernière qui retient notre attention aujourd'hui avec un projet d'envergure artistique.

LEGO et Avatar, une belle histoire d'amour

Il ne s'agit pas cette fois d'un kit commercialisé mais d'une œuvre colossale qui fera rêver les fans d'Avatar, la célèbre franchise de James Cameron. Nous parlons ici de la création LEGO la plus imposante et du diorama le plus grand jamais réalisé pour cet univers, composé d'un million de briques. L'initiateur de ce projet est Greg, membre fondateur de l'Idaho Lego User Group, une association de passionnés de LEGO. Leur objectif était de créer un diorama "réaliste" qui reproduise les scènes emblématiques du film, avec un paysage étendu représentant Pandora.

Pour ajouter à la grandeur de l'œuvre, un fond en LEGO a été conçu pour figurer le ciel et une planète lointaine. Mais ce projet a dépassé le cadre associatif pour prendre une dimension communautaire, sollicitant l'aide d'enfants d'écoles primaires pour assembler les personnages et éléments de décor. Le résultat, visible dans la vidéo ci-dessous, est à couper le souffle. On y découvre une portion de la jungle de Pandora, les célèbres montagnes flottantes et même un segment sous-marin. La faune et la flore y sont représentées avec une grande richesse, incluant un Ikran et l'Arbre-Maison. Un spectacle somptueux. La vidéo ci-dessous vous en donnera un bel aperçu.

La richesse de Pandora

Imaginée pour l'univers d'Avatar de James Cameron, elle est un éden extraterrestre regorgeant de biodiversité. Sa végétation luxuriante, composée de forêts phosphorescentes, offre un spectacle visuel fascinant. Les montagnes flottantes de Pandora, défiant la gravité, ajoutent à la majesté du paysage. Le trait caractéristique de cette planète est l'impressionnante variété de couleurs. D'ailleurs, la faune de Pandora, tout aussi diversifiée et colorée que sa flore, comprend de nombreuses espèces telles que le Toruk ou l'Ikran. Imaginez un peu le travail titanesque nécessaire pour achever une œuvre de cette envergure. Et surtout rendre tout ceci crédible, au même niveau qu'un set du commerce.