Le fabricant LEGO pourrait réserver une très belle surprise aux joueuses et aux joueurs à l'âme de constructeurs. Un set mythique a fuité et il arriverait dans pas si longtemps.

Aficionados de constructions en briques et collectionneurs en tous genres, vous allez encore avoir de quoi faire. LEGO, le célèbre fabricant de jouets, serait sur le point de dévoiler un set inattendu. Celui-ci devrait particulièrement faire plaisir aux gamers nostalgiques. Qui plus est, le leak mentionne un prix encore correct et, surtout, une sortie très proche.

LEGO va encore faire rêver les joueurs avec ce set

Le créateur de contenu Brick Clicker a encore frappé. Généralement très bien informé à propos des productions LEGO, il a fait des découvertes sur un set qui nous parle tout spécialement en tant que joueur. Ces derniers temps, le fabricants multiplie doucement les sets en lien avec le monde du jeu vidéo et, visiblement, il a encore ses idées pour l'avenir.

En effet, le leak mentionne un nouveau set LEGO Sega Mega Drive (ou Sega Genesis pour les anglophones outre-Atlantique). La fameuse console apparue au tournant des années 1990 va se transformer en briques, un an après que sa manette a eu droit à sa propre reproduction. Cette fois, vous pourriez donc reproduire la machine au complet.

Nous ignorons encore le nombre de pièces qu'il contiendra. Si on compare avec un modèle du même genre, la reproduction LEGO de la NES faisait plus de 2 600 pièces, mais parce qu'elle intégrait un téléviseur dans le pack. On pourrait plutôt se rapprocher de la Game Boy et ses 421 pièces.

D'après le leaker, le set LEGO Mega Drive n'afficherait pas un prix excessif. On devrait compter 39,99 € par chez nous. Enfin, le plus intéressant, c'est sa date de sortie. Si les rumeurs sont vraies, alors nous n'aurions qu'un mois à attendre pour l'avoir entre les mains. La fuite rapporte effectivement qu'il arriverait sur le marché en juin 2026. La dernière question est de savoir si deux versions seront proposées selon la région, avec la Genesis aux États-Unis typiquement.