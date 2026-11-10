Devenu l’un des films de science-fiction les plus cultes de l'histoire, Interstellar pourrait bientôt avoir droit à son propre set LEGO, qui a passé une étape majeure.

Ce qu’il y a de bien avec une marque comme LEGO, c’est qu’il y en a vraiment pour tous les goûts. Du jeu vidéo avec le set dédié à la première PlayStation à la pop culture avec du Dragon Ball, en passant par de l’art avec la Sagrada Família ou encore la musique avec Daft Punk, chacun peut y trouver chaussure à son pied. Il faut dire aussi que la firme est très à l’écoute de sa communauté, qui peut elle-même suggérer différentes idées au constructeur. Et c’est potentiellement ce qui va permettre au film Interstellar d’avoir droit à son set dédié à l’avenir.

Le set LEGO inspiré d’Interstellar bientôt voué à devenir réalité ?

En effet, après avoir jeté un œil à près d’une centaine d’idées suggérées via la plateforme LEGO IDEAS par le public, la compagnie a pour l’instant retenu trois propositions en particulier ayant dépassé les 10 000 votes de la part des internautes :

Chinese Cork Carving Art, un set largement inspiré des dioramas traditionnels chinois

Tulip Field Windmill, un set représentant un moulin à vent inspiré des paysages du Pays-Bas

Interstellar, un set aux couleurs du film aujourd’hui devenu culte de Christopher Nolan

Et c’est évidemment le dernier qui nous intéresse le plus ici, puisqu’il s’agit donc de l’un des sets actuellement à l’étude chez LEGO, qui doit désormais « déterminer si ce projet pourrait donner lieu à un set LEGO Ideas officiel » dans le futur.

© Minibrick41587 / LEGO Group

Le projet est en ce moment même en cours d’évaluation

Quand exactement aura-t-on la réponse ? On l’ignore. Et au vu de la date à laquelle le set Interstellar a été déposé par son créateur, un certain Minibrick41587, il va visiblement falloir faire preuve de patience. Car sans que cela ne paraisse, cela va bientôt faire deux ans maintenant que le projet a été déposé sur la plateforme LEGO Ideas, même s’il n’aura atteint les 10 000 supporters que le 3 février 2026. C’est néanmoins ce qui lui a permis de passer une étape majeure dans le processus, l’évaluation de LEGO pouvant maintenant « prendre plusieurs mois » avant d’être finalisée.

Qu’attendre du set LEGO inspiré du film Interstellar ?

Quant à la forme que prendra le set en question s’il devait effectivement voir le jour, il s’agirait tout simplement d’un set aux couleurs du Ranger, vaisseau spatial au cœur du film de Nolan, méticuleusement recréé à l’aide de 561 pièces. Il n’arriverait toutefois pas seul, puisque le créateur annonce également pour l’occasion :

Des mini-figurines de Cooper et du Dr Brand, accompagnés de TARS et CASE, leurs compagnons robotiques

Un intérieur entièrement décoré pouvant accueillir les deux compagnons des héros

Un toit amovible permettant d’accéder facilement à l’intérieur du Ranger

Une trappe arrière qu’il est possible d’ouvrir

Des accessoires pour aider l’équipage à explorer des mondes habitables et hostiles

« Ce set est un véritable rêve devenu réalité pour les jeunes passionnés d’espace et une pièce incontournable pour les collectionneurs de science-fiction », promet Minibrick41587 sur la page LEGO Ideas. « Que ce soit pour des jeux créatifs ou comme objet de décoration, le Ranger promet des heures de plaisir et d’inspiration ». Il n’y a plus qu’à croiser les doigts pour que cela se concrétise.

Source : LEGO Ideas