LEGO a dévoilé une nouvelle collaboration originale, qui marquera une grande première pour un set basé sur un artiste. Et visiblement, même GTA 6 n’a pas réussi à obtenir un partenariat avec eux.

Cette année encore, LEGO a enchaîné les collaborations venues de tous horizons. Du jeu vidéo, des films, de la pop culture, mais également des sportifs et des artistes. Le fabricant de danois s’attaque désormais à un monument de la musique électronique et de la scène musicale française : Daft Punk. Une annonce qui prête forcément à sourire alors que Rockstar aurait envisagé un retour du duo pour la bande originale de GTA 6 et aurait essuyé un refus.

LEGO annonce un set Daft Punk qui signe une première

Une fois n’est pas coutume, le nouveau set est devenu possible grâce à l’imagination débordante d’un fan sur LEGO Ideas en 2024. Il est désormais officiel. Le constructeur a en effet révélé sa première collaboration avec Daft Punk qui prendra la forme d’un set inspiré de leur tournée emblématique Alive 2007 et de ses sons emblématiques comme Human After All. LEGO ne compte manifestement pas s’arrêter là et annonce également un partenariat plus large, qui doit s’accompagner d’événements musicaux et créatifs. Si ce n’est pas la première fois que la marque collabore avec des artistes, des sets LEGO ayant déjà été créés pour les Beatles, les Rolling Stones ou encore BTS, c’est bien la première fois que le groupe danois recrée une scène entière d’un artiste. Aucune date de sortie ou prix n'ont été communiqués pour l'heure.

Aperçu de set LEGO Daft Punk

Quand le groupe aurait refusé de collaborer avec GTA 6

Pour les joueurs, cette annonce prend une autre dimension au regard des rumeurs entourant GTA 6. Il se murmure en effet que Rockstar aurait approché Daft Punk afin de proposer au duo de se reformer pour composer la bande originale du jeu, avec un budget qui aurait été présenté comme quasiment illimité. Justice aurait ensuite été le second choix du studio, après avoir essuyé un refus. L’information n’a, évidemment, pas été confirmée par Rockstar et relève toujours de la rumeur. Mais si le duo, séparé en 2021, ne semble pas prêt à reprendre du service, il sera au moins réuni dans ce set LEGO. Le groupe danois promet de communiquer davantage d’informations à son sujet dans les semaines à venir.

Source : LEGOGroup