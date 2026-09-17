Une création de fan vient de gagner un concours lui permettant de devenir le premier set LEGO Yu-Gi-Oh et c'est absolument iconique. Découvrez-le avec nous.

La gamme LEGO Ideas va une nouvelle fois concrétiser un rêve de fans. Après un concours lancé en février dernier, les résultats viennent de dévoiler quelle construction donnera vie au premier set Yu-Gi-Oh du fabricant. Après la sélection du jury, c'est le public a qui pu élire cette création à l'effigie de Yami Yugi et d'Exodia le Maudit (ou l'Interdit). Ça va être un pack légendaire.

LEGO va avoir son premier set Yu-Gi-Oh officiel

Vous imaginez déjà l'excitation des fans de Yu-Gi-Oh lorsque LEGO lançait au mois de février 2026 un concours qui déterminerait quel serait le premier set officiel inspiré du manga de Kazuki Takahashi. Parmi toutes les participations, le fabricant avait proposé une sélection de 5 créations de fans pour lesquelles les fans devaient voter :

The Hearts of the Cards - Exodia (par Step_on_a_Brick)

Millennium Puzzle: Duel of Eternal Rivals (par Brick_flex)

Blue-Eyes White Dragon - Duel Display (par Brian b59124)

Summoning Slifer the Sky Dragon at Battle City - REDUX (par DarkAnimal)

Duel Across the Millennia (par Moccermommy)

Les fans ont choisi est ce sera donc le set Exodia le Maudit et Yami Yugi qui aura doit à son set LEGO officiel. Pensé pour représenter l'âme des cartes, elle a évidemment tapé dans l'œil des amateurs du manga et de l'anime cultes. Même si la version définitive pourra être sujette à quelques ajustements, ce sera certainement un pack ambitieux puisque la réalisation de Step_on_a_Brick a nécessité l'utilisation de 1 913 briques.

© LEGO et Step_on_a_Brick

Quand sortira le set Yu-Gi-Oh Exodia ?

Même si les résultats sont tombés, il faudra encore du temps pour que le premier set LEGO Yu-Gi-Oh voit le jour. En général, il faut un an à un an et demi pour qu'il arrive sur le marché. Par exemple, il semble d'après un récent leak que le set Godzilla de la gamme Ideas doive sortir fin novembre 2026. Or, il avait été officialisé en juin 2025. Si la fuite est avérée, il aura donc fallu 17 mois pour qu'il sorte véritablement.