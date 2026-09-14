Un récent leak révèle que LEGO prépare un set monstrueux de plus de 5 000 pièces à l'effigie de la mythique créature Godzilla, mais le prix risque de piquer.

Les fans de LEGO et de kaijus vont être doublement satisfaits avec le dernier leak de la marque. Un an après l'annonce officielle d'un set Godzilla, les détails se dévoilent avec un peu d'avance de façon officieuse. Le fabricant ne fera vraiment pas les choses à moitié pour cette pièce qui s'annonce colossale, de quoi rendre hommage comme il faut au célèbre monstre japonais.

Le set LEGO Godzilla va vraiment être démesuré

On se rappelle avec quelle excitation nous avions accueilli la nouvelle en juin 2025. Eh oui ! Ça fait déjà plus d'un an que s'annonçait officiellement le projet de donner naissance à un set LEGO Godzilla au sein de la gamme Ideas. Nous n'en avions pas vraiment ré-entendu parler depuis, mais déjà on sentait que ce serait une pièce pleine d'ambition. C'est effectivement ce que viennent confirmer les récents leaks, même ça reste au stade de l'hypothèse.

D'après les informations relayées par le compte X.com spécialisé Brick Built Blogs, le fabriquant danois aurait pour ambition de proposer un set LEGO Godzilla dans sa version moderne. Nous devrions donc reconnaître le Kaiju le plus célèbre du MonsterVerse avec ses écailles bleues. Il s'agirait en plus d'une pièce d'envergure, mesurant entre 55 et 60 cm. Autant dire que le monstre se dressera de toute sa splendeur dans votre collection.

Pièces, prix, date... tous les détails sur le set Godzilla

Ce set LEGO Godzilla pourrait bien être l'un des plus impressionnants de l'année. Avec plus de 5 000 pièces estimées pour le monter, ce sera une véritable entreprise de le mettre sur pied. Alors forcément, vous ne serez pas étonné si le prix est assez élevé. Les leaks parlent d'un pack à 450 dollars pour l'instant, pour une sortie prévue fin novembre. L'annonce officielle ne devrait donc pas trop tarder, alors en attendant, voici tout ce qu'on sait :

Référence : 21375

: 21375 Gamme : LEGO Ideas

LEGO Ideas Nombre de pièces : 5 364

: 5 364 Dimensions : 55 à 60 cm de haut

: 55 à 60 cm de haut Date de sortie : 27 novembre 2026

: 27 novembre 2026 Prix : 450 dollars