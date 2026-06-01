LEGO prépare l'arrivée d'une tonne de nouveaux sets Pokemon avec certaines des créatures les plus populaires de la licence comme Mewtwo, Dracaufeu ou encore Mew et évidement Pikachu.
LEGO ne semble plus vouloir s'arrêter avec la licence Pokemon et semble prévoir une avalanche de nouveaux sets. Beaucoup d'entre eux ont déjà leaké, d'autres n'ont jamais partagé de visuels, mais tous sont destinés aux jeunes fans, ou aux collectionneurs fous de la franchise.
LEGO prépare de très nombreux sets pokemon
Au total, plus d'une dizaine de nouveaux sets LEGO Pokemon sont attendus cet été dès le mois d'août 2026, et il va y en avoir pour absolument tous les goûts. Certains des Pokemon les plus populaires de la franchise sont représentés dans des sets animés par la fameuse Smart Brick, qui permet d'interagir avec certaines briques adaptées et ainsi profiter d'effets sonores et lumineux. La nouveauté technologique fait toujours débat chez les fans de LEGO mais certains l'ont finalement adoptée. Il faut dire que c'est extrêmement ludique, pour les petits et grands enfants que nous sommes.
Parmi les nouveaux sets à venir, on retrouvera Bulbizarre et Keunotor en duo, Noctali et Carchacrok, Ectoplasma et Osselait, ou encore Racaillou et Salamèche, un Rondoudou et le fameux set Dracaufeu et Voltali dont nous avions déjà parlé il y a peu. Mais là où les fans pourraient bien craquer facilement, c'est sur le set LEGO à l'image du légendaire Mewtwo, plus menaçant que jamais dans sa machine de laboratoire. Le petit Mew aura lui aussi le droit à son propre set, comme Evoli et Locklass qui en partagent un également.
Enfin, un set LEGO entièrement dédié à Pikachu sera lui aussi disponible. Un Pikachu qui est cette fois vraiment mignon pour le coup. Pour le moment, nous ne savons pas exactement combien coûteront chacun de ces sets et il manque quelques informations utiles, mais tout devrait être présenté plus précisément dans les semaines à venir pour une sortie en août 2026.
La liste de tous les sets Pokemon à venir en aout 2026
- Set LEGO Pikachu et sa maison d'entrainement
- 6ans+
- 400 pièces
- Mew et le Drone de recherche
- 8 ans +
- 429 pièces
- Evoli & Locklass
- 8 ans+
- 623 pièces
- Mewtwo dans le labo
- 10 ans+
- 605 pièces
- Ectoplasma & Osselait
- 8 ans +
- 782 pièces
- Racaillou & Salamèche
- 6 ans +
- 198 pièces
- Rondoudou
- 7 ans +
- 88 pièces
- Le set LEGO Dracaufeu & Voltali
- 8 ans +
- 751 pièces
- Carapuce et son kart
- 7 ans +
- 320 pièces
- Noctali et Carchacrok
- 10 +
- 831 pièces
- Bulbizarre et Keunotor
- 7 ans +
- 240 pièces