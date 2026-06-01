LEGO ne semble plus vouloir s'arrêter avec la licence Pokemon et semble prévoir une avalanche de nouveaux sets. Beaucoup d'entre eux ont déjà leaké, d'autres n'ont jamais partagé de visuels, mais tous sont destinés aux jeunes fans, ou aux collectionneurs fous de la franchise.

LEGO prépare de très nombreux sets pokemon

Au total, plus d'une dizaine de nouveaux sets LEGO Pokemon sont attendus cet été dès le mois d'août 2026, et il va y en avoir pour absolument tous les goûts. Certains des Pokemon les plus populaires de la franchise sont représentés dans des sets animés par la fameuse Smart Brick, qui permet d'interagir avec certaines briques adaptées et ainsi profiter d'effets sonores et lumineux. La nouveauté technologique fait toujours débat chez les fans de LEGO mais certains l'ont finalement adoptée. Il faut dire que c'est extrêmement ludique, pour les petits et grands enfants que nous sommes.

Parmi les nouveaux sets à venir, on retrouvera Bulbizarre et Keunotor en duo, Noctali et Carchacrok, Ectoplasma et Osselait, ou encore Racaillou et Salamèche, un Rondoudou et le fameux set Dracaufeu et Voltali dont nous avions déjà parlé il y a peu. Mais là où les fans pourraient bien craquer facilement, c'est sur le set LEGO à l'image du légendaire Mewtwo, plus menaçant que jamais dans sa machine de laboratoire. Le petit Mew aura lui aussi le droit à son propre set, comme Evoli et Locklass qui en partagent un également.

Enfin, un set LEGO entièrement dédié à Pikachu sera lui aussi disponible. Un Pikachu qui est cette fois vraiment mignon pour le coup. Pour le moment, nous ne savons pas exactement combien coûteront chacun de ces sets et il manque quelques informations utiles, mais tout devrait être présenté plus précisément dans les semaines à venir pour une sortie en août 2026.

La liste de tous les sets Pokemon à venir en aout 2026

Set LEGO Pikachu et sa maison d'entrainement 6ans+ 400 pièces

Mew et le Drone de recherche 8 ans + 429 pièces

Evoli & Locklass 8 ans+ 623 pièces

Mewtwo dans le labo 10 ans+ 605 pièces

Ectoplasma & Osselait 8 ans + 782 pièces

Racaillou & Salamèche 6 ans + 198 pièces

Rondoudou 7 ans + 88 pièces

Le set LEGO Dracaufeu & Voltali 8 ans + 751 pièces

Carapuce et son kart 7 ans + 320 pièces

Noctali et Carchacrok 10 + 831 pièces

Bulbizarre et Keunotor 7 ans + 240 pièces

