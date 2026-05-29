Les leaks se multiplient autour de la future gamme LEGO Pokemon, et parmi tous les sets annoncés, il y en a un qui fait beaucoup parler de lui puisqu'il mettait en scène deux Pokémon très appréciés, l'un d'eux est même une icône pour beaucoup de fans.

Un set LEGO abordable avec un pokemon iconique

Les sets s'enchaînent depuis que LEGO a annoncé qu'il allait sortir de nombreuses nouveautés. On a eu des petits et de gros sets Pokemon et l'un des prochains devrait clairement cartonner. Sur le papier pourtant, c'est un duo de créatures qui surprend puisque les deux Pokémon n'ont rien en commun, aucune rivalité particulière, rien du tout. Il s'agit de Dracaufeu, pokemon de feu iconique de la première génération et Voltali, évolution d'Evoli de type Electrik. Ce prochain set LEGO sera de petite taille, définitivement destiné à être joué et non exposé, avec 751 pièces représentant les deux petits monstres, mais aussi l'ajout de la fameuse Smart Brick interactive qui sera là pour assurer le spectacle son et lumière. Concrètement, la brique connectée interagit avec des tuiles compatibles pour déclencher sons et lumières, exactement comme dans les sets Star Wars du même type par exemple.

Avec ce nouveau set, LEGO devrait faire un carton pour la simple et bonne raison que Dracaufeu est depuis trente ans l'un des Pokémon les plus populaires au monde, celui qui vend notamment des cartes hors de prix, des peluches ou encore des figurines. Voltali, de son côté, est un favori de longue date également, très apprécié des fans de la première génération, souvent cité parmi les évolutions d'Evoli préférées. Un set destiné aux plus jeunes donc ou aux nostalgiques. Malheureusement pour le moment, nous n'avons pas de date de sortie précise, si ce n'est qu'il devrait être disponible dans le courant de l'année.