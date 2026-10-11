Les fans ne pourront pas passer à côté des sets LEGO Pokemon d'octobre 2026. La collection continue de se garnir de pièces somptueuses et, surtout, incontournables. Les deux nouveautés du mois vont tout particulièrement aux fans de la première heure, avec une réplique de Red, le héros des version Rouge, Bleue et Jaune (et Verte pour les japonisants), et une réplique d'une Poké Ball accompagnée de minifigures à l'image de personnages familiers.

Fabriquez Red, le héros des premiers jeux Pokemon

La gamme LEGO Pokemon marque un grand coup ce 1er octobre 2026 avec la sortie d'une réplique en briques de Red. En plus de ça, le fabricant a eu la bonne idée de reproduire sa minifigure mais en grand format. Les fans de la marque vont certainement adorer cette pièces de quasiment 1 000 morceaux et d'une hauteur de 27 cm. À l'approche des fêtes de fin d'année, c'est clairement un beau cadeau à faire à un amateur des jeux.

Minifigurine de Red grand format #40868

Prix : 79,99 €

Date de sortie : 1 er octobre 2026

octobre 2026 Nombre de pièces : 930

Dimensions : plus de 27 cm de haut, 17 cm de large et 12 cm de profondeur



Minifigurine de Red grand formatà partir de 79,99 € chez LEGO®



LEGO Pokemon sort sa Poke Ball officielle

Quand on vous dit que LEGO ne fait pas les choses à moitié quand il s'agit de Pokemon, ce n'est pas pour rien. L'autre nouveauté incontournable de ce mois d'octobre est la sortie d'une réplique géante de Poke Ball. Pour le coup, vous devrez redoubler de patience pour la construire avec ses presque 2 400 briquettes à assembler. Mais le résultat en vaudra la chandelle. D'autant plus qu'elle s'accompagne de trois minifigures qui vont directement vous replonger dans l'ère de Pokémon version Jaune. Là encore, c'est un beau cadeau à faire à tout fan de la saga.

Poke Ball Moments culte de Dresseur #72154

Prix : 259,99 €

Date de sortie : 1 er octobre 2026

octobre 2026 Nombre de pièces : 2386

Dimensions : plus de 22 cm de haut, 24 cm de large et 22 cm de profondeur



Poké Ball Moments culte de Dresseurà partir de 259,99 € chez LEGO®

