Après sa série en live-action, Netflix s'empare de nouveau de l'œuvre d'Eiichiro Oda. La série d'animation LEGO One Piece se prépare pour la rentrée avec son trailer.

C'est l'heure de découvrir ce à quoi ressemblera vraiment la série LEGO One Piece. Netflix vient de sortir le trailer officiel de cette nouvelle adaptation du manga phénomène d'Eiichiro Oda. Ou, plus exactement, inspirée directement de la série live-action déjà produite par la plateforme de SVOD. Ce sera l'occasion de revivre les aventures des Mugiwara un peu différemment, le 29 septembre prochain.

Netflix dévoile les aventures d'Usopp et ses compagnons

Et si c'était Usopp qui racontait l'histoire ? Avec l'arrivée de Tony Tony Chopper dans la saison 2 de la série live-action, le tireur d'élite s'est trouvée une belle opportunité de raconter le périple qu'il a vécu avec Luffy, Nami, Zoro et Sanji... mais de son point de vue ! Et connaissant le bonhomme, la vérité n'est pas tant ce qui compte avec lui. Voilà un programme prometteur pour la future série LEGO One Piece de Netflix.

La série LEGO One Piece de Netflix sera donc le nouveau rendez-vous des fans sur Netflix. Le trailer nous en donne un avant-goût qui nous fait déjà rire. Cette revisite de l'histoire originale à la sauce briquette pourrait vraiment être la bonne surprise du mois prochain. Les fans sont déjà enthousiastes pour la plupart. Sur X.com, on peut lire que « c'est tellement une bonne idée qu'Usopp raconte les arcs »1, ou encore « LEGO One Piece ne pourrait pas être un match plus parfait »2. D'autres espèrent « plus d'épisodes à mesure que les saisons sortiront »3, faisant référence à la série live-action. Le public sera donc au rendez-vous ¡

Calendrier de sortie des épisodes de LEGO One Piece

La série LEGO One Piece de Netflix sera un programme court. La production a annoncé qu'elle proposerait que deux parties. Deux épisodes donc, qui sortiront en même temps à la fin du mois de septembre :

Quand ? Le 29 septembre 2026

Où ? En exclusivité sur Netflix

En exclusivité sur Netflix Nomrbe d'épisodes : 2