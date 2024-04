Un nouveau set LEGO suscite déjà l'attention avant même son annonce officielle : il s'agit du set Spatial Artemis, découvert par hasard dans un magasin de l'aéroport de Taipei. Cette trouvaille rappelle un incident similaire l'année dernière, où un modèle avait été révélé avant son lancement. Le nouveau set, portant le numéro 10341, inclut la fusée Artemis I et son aire de lancement, totalisant 3 601 pièces. Et c'est magnifique !

Un set LEGO de toute beauté

Le set se concentre sur la reproduction fidèle de la fusée Artemis I, accompagnée de ses propulseurs latéraux. Cependant, le clou du spectacle est sans doute la plateforme de lancement elle-même. Une structure imposante construite à partir de briques grises. Bien que le kit soit principalement conçu pour l'exposition, avec peu de détails internes comme des salles de contrôle ou des cockpits, il promet d'être un ajout impressionnant pour les collectionneurs.

Le lancement officiel du LEGO Système de Lancement Spatial Artemis est prévu pour le 15 mai. Avec un prix annoncé de 259,99 dollars/euros. Les détails supplémentaires concernant le set devraient être divulgués par le groupe LEGO dans les prochains jours. Il n'est pas encore confirmé si ce set sera accompagné d'un cadeau exclusif, comme cela a été le cas pour les précédentes collaborations entre LEGO et la NASA.

Le dernier ensemble LEGO NASA était le Space Shuttle Discovery de 2 300 pièces lancé en 2021. Le nouveau set Artemis semble renouveler l'enthousiasme pour les modèles spatiaux LEGO. Offrant une construction complexe et détaillée qui devrait captiver aussi bien les amateurs d'astronomie que les passionnés de LEGO.

Point histoire

La fusée Artemis I fait partie du programme Artemis de la NASA, qui vise à renvoyer des humains sur la Lune et, éventuellement, à établir une présence durable sur celle-ci. Artemis I, spécifiquement, est une mission non habitée. Dont le but principal est de tester le système de lancement spatial Orion et la capsule Orion. Conçus pour transporter des astronautes vers la Lune dans les futures missions.