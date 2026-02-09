Un collectionneur de LEGO a commandé l'un des plus gros sets Mario sur Amazon et a eu une énorme surprise lors de l'ouverture de son colis. C'est un coup de chance assez inouï.

Pour certains, l'année 2026 commence vraiment bien, en témoigne ce fan chanceux, collectionneur de LEGO. Il a en effet commandé l'un des plus gros sets LEGO Mario sur la plateforme Amazon et a eu une très grosse surprise à la réception de son colis, ce qui arrive rarement, mais plus fréquemment que l'on ne croit.

Une commande LEGO qui se transforme en très belle surprise

Amazon est une véritable machine qui offre un service international fiable et ultra rapide. L'entreprise a transformé la vente en ligne en véritable usine à colis avec plus de 5,2 milliards d'objets livrés en 2025 (source : Les Échos). C'est colossal, mais pour en arriver là, il y a forcément des concessions à faire, mais surtout il arrive très souvent qu'il y ait des couacs. Qui n'a jamais eu de problème avec sa livraison Amazon ? Colis manquant, mauvais article… Les pépins ne sont pas rares, mais dans le cas de ce fan de LEGO, ça a plutôt bien tourné. Alors qu'il commandait un énorme set LEGO Mario Bowser, lorsque son colis est arrivé, il a eu une surprise de taille.

À l'intérieur, il n'y avait pas un, mais deux exemplaires. Difficile de cacher sa joie, surtout lorsqu'on sait que ce set vaut actuellement aux alentours de 270 € à 300 €. Il est également désormais considéré comme relativement rare puisqu'indisponible sur la boutique officielle LEGO dans certains pays, notamment chez nous en France. Il s'agit là d'un des plus gros sets LEGO Mario existants. Bowser mesure près de 32 cm de haut, 41 cm de large et 28 cm de profondeur. Il est articulé et compte pas moins de 2 807 pièces, mine de rien. C'est plus qu'un jouet à ce stade, c'est une vraie figurine de collection. Il est accompagné d'une très jolie plateforme et d'une brique POW activable grâce aux mini-figurines interactives Mario.

Capture d'écran prise sur Reddit

Que faire en cas de doublon dans une commande Amazon ?

Heureux, ce collectionneur très chanceux a posté des clichés de son colis inattendu sur Reddit. Il faut dire que la surprise est énorme lorsque l'on connaît la valeur du produit. Ce genre d'erreur est mine de rien assez fréquent chez les gros revendeurs en ligne comme Amazon. Certains clients reçoivent des exemplaires en double, voire même des cartons entiers comprenant des dizaines d'articles, et ce peu importe le produit. Dans un tel cas, la faute revient au revendeur et non au client, qui peut donc disposer comme il l'entend du surplus de sa commande, considéré alors comme un cadeau.

source : Reddit