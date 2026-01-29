LEGO serait en train de préparer une surprise de taille pour les fans de cette franchise ultra populaire, pour ne pas dire culte. Les premières infos auraient déjà leaké.

LEGO enchaîne les collaborations à une vitesse folle. À peine s’est-on remis de l’annonce et de la découverte de deux superbes sets Seigneurs des Anneaux, dont l’un sera absolument colossal, voilà qu’une autre franchise culte fait parler d’elle. Des rumeurs affirment en effet que LEGO préparerait un gros set pour fêter la sortie d’un blockbuster de cette année.

Un nouveau set LEGO en préparation pour un énorme film de 2026

D’après Lego_minecraft_goat, un informateur réputé pour ses bonnes informations dans le domaine, LEGO s’apprêterait à dévoiler un set Avengers Doomsday pour surfer sur la sortie du film du même nom prévu pour la fin d’année. Le set reste évidemment encore très mystérieux et aucun visuel n’a pour l’heure fuité. En réalité, on ne sait même pas ce qu’il représente pour le moment. La Maison des Idées est hyper frileuse concernant les informations liées à ses blockbusters et s’arrange toujours pour maintenir le secret, mais aussi du côté des produits dérivés. La seule chose que l’on sait de ce nouveau set LEGO Avengers Doomsday, c’est qu’il devrait coûter un peu plus de 100 €. Cela signifie que l’on serait sur un set de taille moyenne, qui devrait comporter entre 700 et 1000 briques (plus ou moins). Plusieurs autres sets Spider-Man sont également mentionnés.

Robert Downey Jr sera le grand méchant du prochain Avengers

On extrapole un peu, mais c’est la moyenne pour les sets dans cette gamme de prix. On peut par exemple mentionner le set LEGO Spider-Man contre Mystério : le Daily Bugle, 781 pièces pour 109,90 €, le set Quinjet d’Avengers l’Ère d’Ultron à 120 € pour 1131 briques, ou encore le set Iron Man Mark 3 Édition Collector à 130 € pour 1297 pièces. Tout dépendra finalement du style de set que LEGO prépare pour Avengers Doomsday. Ce peut être une scène d’action, un diorama tout simple ou encore une figurine de collection détaillée. Si la source ne nous dit rien concernant la date de sortie, on peut supposer qu’une annonce officielle ne devrait plus tarder, certainement peu après la diffusion du premier trailer du film.

source : Lego_minecraft_goat via Instagram