LEGO nous prépare une fois encore du très, très lourd. Un nouveau set a d'ores et déjà leaké et va rentrer dans l'histoire de la marque. Non seulement ce nouvel objet dédié à la collection est tiré d'une licence culte à tous les niveaux, mais ce sera en prime l'un des plus grands sets LEGO jamais sortis à ce jour. Absolument sublime et titanesque.

Un set LEGO absolument colossal a leaké, il va entrer dans l'histoire

On a l'habitude des leaks concernant les jeux vidéo, surtout non loin des grandes annonces et gros rendez-vous de l'année, mais du côté de LEGO, les fuites sont également très courantes. L'un des prochains sets de la marque a déjà dévoilé une partie de ses secrets et il s'annonce absolument gigantesque. LEGO serait sur le point de sortir un set Seigneur des Anneaux qui représenterait la magnifique citadelle de Minas Tirith. Un lieu iconique et important de la saga du Seigneur des Anneaux que ce soit dans les livres ou dans les films d'ailleurs.

Avec ses nombreux étages et son architecture très particulière, la citadelle est difficile à représenter. Certains fans hardcore avaient par ailleurs réussi à la reproduire en LEGO en utilisant d'autres sets, une pratique courante réservée aux experts. Cette fois, ce serait bien un set LEGO complet et officiel qui arriverait dès début juin 2026 d'après les leaks.

Si cette nouveauté fait autant parler, ce n'est pas seulement parce qu'elle est tirée d'une licence ultra populaire. C'est surtout parce que le set va rentrer dans l'histoire. Cette représentation de Minas Tirith en LEGO serait vendu près de 600$ et devrait être composée de près de 8 277 pièces, ce qui fait de ce set le 6e plus gros set de tous les temps, coincé dans le classement officiel entre l'Étoile de la Mort, qui reste le plus cher à ce jour, et le Faucon Millennium. Pour l'heure, on n'a malheureusement pas plus d'informations à son sujet, notamment sa taille ou son poids. Il faudra encore attendre un peu pour que davantage d'informations ne circulent, voire s'officialisent dans les mois à venir. Mais vu d'ici déjà, ça donne incroyablement envie.

Image non-officielle via The Middle-earth Mixer sur X.com

Source : x.com