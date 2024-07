Les LEGO sont onéreux, surtout si l'on vise des gros sets, mais rien ne vous empêche d'attendre des soldes comme actuellement, où il est possible d'acquérir des modèles de grandes licences (de Star Wars à Jurassic Park en passant par Avatar) sans casser la tirelire grâce à de belles réductions. On vous a fait un petit récap de beaux sets qui pourraient vous intéresser.

De belles promotions LEGO

Les sets LEGO offrent une variété fascinante d'univers pour les amateurs de construction et de fiction. Le set Disney et Pixar 43217 La Maison de Là-haut permet par exemple de recréer la maison emblématique de Carl Fredricksen, accompagnée de ses personnages adorables. De même, le set Disney 43249 Stitch propose une figurine articulée de Stitch. Ajoutant une touche de fun et de nostalgie pour les fans de Lilo & Stitch. Parfait pour les amateurs de Pixar et Disney

Pour continuer sur les aventures épiques, le set Star Wars 75375 Millennium Falcon et Dune Atreides Royal Ornithopter 10327 offrent des constructions détaillées de vaisseaux spatiaux légendaires. Les fans de science-fiction peuvent ainsi s'immerger dans des galaxies lointaines. Avec ces modèles complexes et leurs figurines de personnages clés. Pour les amateurs de créatures préhistoriques, le set Jurassic Park 76959 La Recherche du Triceratops permet de recréer des scènes iconiques avec un Triceratops et des accessoires de recherche paléontologique. Eh oui, que de grosses saga, on vous l'a dit.

Les sets inspirés de franchises célèbres continuent avec Harry Potter 76420 Le Tournoi des Trois Sorciers, permettant aux constructeurs de revivre les épreuves magiques du tournoi. Les amateurs de super-héros seront ravis avec DC 76224 La Batmobile Poursuite entre Batman et Joker, recréant des scènes de poursuite palpitantes. Enfin, Avatar 75575 La Découverte de l'Ilu plonge les constructeurs dans l'univers de Pandora avec des figurines et créatures du film, offrant une expérience immersive et riche en détails.

L'ensemble des sets :